新华社联合国10月4日电（记者潘云召）应俄罗斯请求，联合国安理会4日召开会议，审议有关“北溪”天然气管道爆炸事件的调查情况。大多数与会代表重申，反对袭击或破坏关键基础设施的行为，强调有必要追究肇事者责任。但对有关国家已结束或仍在进行的调查，各方态度不一。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在发言中表示，“北溪”管道遭到“恐怖袭击”对国际和平与安全、欧洲能源和环境安全以及波罗的海航行安全构成了直接威胁。今年2月，丹麦和瑞典宣布结束调查，得出的结论是“北溪”管道的确遭人为故意破坏，但似乎不可能在两国司法管辖范围内提起刑事诉讼。过去两年，德国未向联合国安理会提供任何有关其在调查中所取得的实质性信息。

涅边贾表示，俄罗斯曾试图在安理会内部达成一致，要求德国公开透明地开展调查，但“始终遭到美国及其盟友阻挠”。他对安理会对此缺乏集体决策或声明表示遗憾，表示俄罗斯不会动摇查明真相并对爆炸责任人予以惩罚的决心。

莫桑比克代表说，过去两年，对“北溪”管道爆炸事件的调查基本停滞不前，国际社会猜测有些国家在故意拖延时间，“因为一旦肇事者的身份被揭露，可能会产生外交影响”。厄瓜多尔代表强调，如果有助于查明真相，就不应排除任何选项。

美国代表在发言中称俄方散布“虚假信息”，并否认美国参与了“北溪”管道爆炸。

英国代表说，安理会应支持德国仍在进行的调查，而不是进行无益的猜测或试图破坏调查。法国代表表示，俄罗斯将爆炸定性为“恐怖袭击”，这是“预设了调查结果”。

2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典附近海域发生剧烈爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，疑遭人为破坏。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。今年2月，瑞典、丹麦相继宣布结束调查。德国表示，仍将继续调查。

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