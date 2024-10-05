新华社北京10月4日电 联合国维和行动负责人3日表示，联合国派驻黎巴嫩南部边境地区的维和部队决定暂时继续驻扎原地。此前，以色列称即将对黎真主党目标展开地面行动，要求黎南部维和人员尽快撤离。

联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在纽约联合国总部告诉媒体记者，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）继续驻扎是经全面深入讨论后作出的决定。他说，联黎部队与以色列和黎巴嫩的军事力量方面一直保持联系。“在当前极度艰难的形势下，联黎部队正尽最大努力继续执行安理会决议。”

1978年，以色列首次入侵黎巴嫩，联合国安全理事会随后通过第425号决议，设立联黎部队，以监督以色列撤军，恢复地区和平与安全。此后，应黎政府要求以及黎南部地区局势的需要，联黎部队的驻扎期一再延长。

2006年，黎真主党和以色列爆发大规模交火，安理会同年8月通过1701号决议，要求黎以双方停止敌对行动，在利塔尼河至黎以临时边界“蓝线”之间除黎政府军和联合国维和部队，不得存在任何其他武装。决议还扩大对联黎部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎巴嫩南部地区的安全。据联合国官网介绍，截至今年4月，联黎部队由来自多国的1万多名军人及文职人员组成。

据路透社报道，本周早些时候，以军要求联黎部队撤往距“蓝线”5公里以外地区，“越快越好，以确保你们（联黎部队维和人员）的安全”。

拉克鲁瓦说，所有联黎部队维和人员暂时都将坚守原地，以色列和黎巴嫩真主党有义务保护维和人员安全。

拉克鲁瓦透露，联黎部队预期黎巴嫩境内将发生“有限而有针对性的地面行动”，已就各种可能状况制定应急预案。联黎部队将持续评估形势发展，以确保维和人员安全。

黎巴嫩9月中旬发生大规模通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。以色列连续“定点清除”包括黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在内的多名真主党高层人物。以军10月1日凌晨宣布，已开始在黎巴嫩南部边境地区对黎真主党目标进行“有限地面行动”，此后在空中支持下对黎巴嫩实施地面打击。

据黎政府数据，以色列过去一年对黎巴嫩的持续袭击导致黎方超过120万人流离失所，近2000人丧生，其中大部分集中在过去两周。（孙硕）

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