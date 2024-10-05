人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国驻黎巴嫩临时部队暂定继续原地驻扎

2024年10月05日06:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月4日电 联合国维和行动负责人3日表示，联合国派驻黎巴嫩南部边境地区的维和部队决定暂时继续驻扎原地。此前，以色列称即将对黎真主党目标展开地面行动，要求黎南部维和人员尽快撤离。

　　联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在纽约联合国总部告诉媒体记者，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）继续驻扎是经全面深入讨论后作出的决定。他说，联黎部队与以色列和黎巴嫩的军事力量方面一直保持联系。“在当前极度艰难的形势下，联黎部队正尽最大努力继续执行安理会决议。”

　　1978年，以色列首次入侵黎巴嫩，联合国安全理事会随后通过第425号决议，设立联黎部队，以监督以色列撤军，恢复地区和平与安全。此后，应黎政府要求以及黎南部地区局势的需要，联黎部队的驻扎期一再延长。

　　2006年，黎真主党和以色列爆发大规模交火，安理会同年8月通过1701号决议，要求黎以双方停止敌对行动，在利塔尼河至黎以临时边界“蓝线”之间除黎政府军和联合国维和部队，不得存在任何其他武装。决议还扩大对联黎部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎巴嫩南部地区的安全。据联合国官网介绍，截至今年4月，联黎部队由来自多国的1万多名军人及文职人员组成。

　　据路透社报道，本周早些时候，以军要求联黎部队撤往距“蓝线”5公里以外地区，“越快越好，以确保你们（联黎部队维和人员）的安全”。

　　拉克鲁瓦说，所有联黎部队维和人员暂时都将坚守原地，以色列和黎巴嫩真主党有义务保护维和人员安全。

　　拉克鲁瓦透露，联黎部队预期黎巴嫩境内将发生“有限而有针对性的地面行动”，已就各种可能状况制定应急预案。联黎部队将持续评估形势发展，以确保维和人员安全。

　　黎巴嫩9月中旬发生大规模通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。以色列连续“定点清除”包括黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在内的多名真主党高层人物。以军10月1日凌晨宣布，已开始在黎巴嫩南部边境地区对黎真主党目标进行“有限地面行动”，此后在空中支持下对黎巴嫩实施地面打击。

　　据黎政府数据，以色列过去一年对黎巴嫩的持续袭击导致黎方超过120万人流离失所，近2000人丧生，其中大部分集中在过去两周。（孙硕）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部