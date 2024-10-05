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中国在全球设立对外投资合作工作组70多个

2024年10月05日05:08 | 来源：新华网
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新华社北京10月4日电（记者谢希瑶）记者近日从商务部获悉，中国在全球设立对外投资合作工作组70多个，充分发挥多双边经贸合作机制和投资合作工作组作用，与东道国加强沟通协调，推动有关国家改善投资环境，为企业走出去创造良好外部环境。

据了解，在着力拓展新兴领域投资方面，2023年以来，中国与有关国家签署了42个绿色、数字、蓝色经济投资合作备忘录，深化与各国在绿色发展、数字经济和蓝色经济等领域的合作。在健全对外投资全链条管理方面，围绕对外投资全周期，建立备案核准、信息报告、统计监督等全流程管理体系。加快推动对外投资电子证照在全国范围推广应用，截至目前，已制发电子证照超4万份。

此外，中国还建立覆盖对外投资全流程、全周期的综合服务体系。例如，完善走出去公共服务平台，为企业提供政策咨询、业务办理、信息共享、合作促进、风险防控等一站式服务，累计访问量超3亿次。每年定期发布《对外投资合作国别（地区）指南》等有关公共产品，帮助中国企业了解东道国营商环境，更好把握投资机遇、防范投资风险。目前指南已涵盖170多个国家和地区，累计下载量超150万次。

(责编：卫嘉、白宇)

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