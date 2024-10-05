新华社联合国10月4日电 中国常驻联合国副代表耿爽4日在安理会审议“北溪”管道问题时说，中方希望有关国家积极同俄罗斯这一“北溪”管道爆炸事件的主要当事方沟通合作，避免将调查政治化。

耿爽说，两年前，“北溪”管道发生爆炸，震惊世界。两年来，国际社会一直高度关注事件调查进展，安理会多次进行审议，包括中国在内的许多安理会成员一再呼吁，要开展客观、公正、专业调查，尽早查明真相，将肇事者绳之以法，以防此类事件再次发生。

耿爽说，安理会曾经围绕对该事件进行国际调查还是开展国别调查进行了多番讨论，当时一些成员反对进行国际调查，极力主张给瑞典、丹麦、德国以信任和时间，让三国自行开展国别调查。然而，两年后的今天，得到的结果却是瑞典、丹麦陆续宣布终止国别调查，但公布的信息空洞无物、语焉不详。德国开展的国别调查至今没有明确结论，公众只能根据媒体爆料获取信息、进行猜测。当初反对国际调查是否另有隐情？两年多来证据是否已被掩盖和销毁？我们付出的信任和时间何时才能换来事件的真相？

耿爽表示，中方支持俄罗斯此前散发的关于“北溪”管道爆炸事件的安理会主席声明草案，欢迎俄罗斯根据安理会成员的意见，对声明草案作出修改和调整。中方认为当前草案客观陈述事实，反映各方关切，内容总体平衡，希望各方加紧磋商，尽快就草案达成一致，对外发出明确信号。中方希望德国尽快通过官方渠道公布调查进展及结果，希望安理会对此事保持关注，避免虎头蛇尾、杜绝双重标准。

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