新华社北京10月4日电 商务部新闻发言人4日表示，中方坚决反对欧方的电动汽车反补贴案终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。

有记者问，据有关报道，10月4日，欧盟成员国代表投票通过了欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

这位发言人表示，中国电动汽车坚持市场主导、立足充分竞争，通过不断自主创新，增加了世界绿色公共产品的优质供给，为全球应对气变做出了重要贡献。欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。

这位发言人说，中方落实双方领导人达成的共识，始终从维护中欧全面战略伙伴关系大局出发，一直秉持通过对话磋商妥善处理分歧的最大诚意。6月底以来，中欧双方就电动汽车反补贴案进行了十余次司局级技术磋商和两次副部级磋商。9月19日，商务部部长王文涛和欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行全面、深入、建设性的会谈，双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿，一致同意开启避免贸易摩擦升级的价格承诺磋商。之后的短短14天里，中欧技术团队已经进行了6轮技术磋商，中方反复并充分听取了中欧业界的诉求和意见，在磋商中全过程展现了开放合作的态度，显示了最大限度的灵活性。

这位发言人表示，对于欧盟对华电动汽车反补贴案，中方的立场是一贯的、明确的，中方坚决反对欧方在此案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。中方也必将采取一切措施坚定维护中国企业的利益。

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