人民网迪拜10月4日电 （记者张志文）10月3日，由中铁十八局承建的全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店顺利通过竣工验收，标志着该项目已基本完成建设。建成后将提升迪拜作为全球旅游目的地的吸引力，为迪拜的经济发展注入新的动能。

全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店外景。中铁十八局供图

迪拜蓝天酒店位于阿联酋迪拜码头地区，建筑檐高373.5米，占地面积3662平方米，建筑面积约10.2万平方米。酒店采用双曲面建筑外观，高空凯旋门及观景平台设计，投入运营后将提供1100套酒店客房、306米高空露天游泳池、353米空中餐厅，以及分设12级挑高中庭空中花园。

据介绍，自2020年5月开工以来，项目团队通过建立工程全生命周期信息技术（BIM）模型，对项目施工全过程进行可视化、数字化管理，提前识别风险点和技术难点，有效推进了项目的精细管理和高效施工，先后攻克了1.9米厚弧形核心井筒清水墙施工等10 余项施工难点，完成了多项极具挑战性的施工任务。

建设过程中，项目团队严格按照安全第一、质量过硬、客户满意的标准组织施工，以高效率的项目建设速度、高水平的项目管理能力和高素质的项目管理团队赢得了业主、监理的尊重和信任，荣获了“500万安全工时”奖。

项目团队还将中国理念和中国技术融入施工方案，采用了轻质混凝土预制板墙和高强自密实混凝土等新材料，还通过污水处理系统实现废水循环利用，体现了环保理念。项目建设过程中，使用了大量中国设备与中国产品，推动中国制造在“一带一路”共建国家落地生根，并带动了当地就业与配套产业的发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)