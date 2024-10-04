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安理会与多国表示全力支持联合国秘书长工作

2024年10月04日13:23 | 来源：新华网
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新华社联合国10月3日电（记者潘云召）瑞士常驻联合国代表、安理会10月轮值主席帕丝卡莱·贝里斯维尔3日代表安理会成员发表声明说，安理会成员重申全力支持联合国秘书长古特雷斯的工作。

声明说，所有联合国会员国都需要与秘书长建立富有成果和有效的关系，避免采取任何破坏秘书长及其办公室工作和职责的行动。

声明说，安理会成员强调，在中东紧张局势不断升级的背景下，任何不与秘书长或其办公室接触的决定尤为“有害无益”。

同一天，圭亚那常驻联合国代表卡罗琳·罗德里格斯－伯基特代表安理会10个非常任理事国发表声明，对中东地区紧张局势升级深表担忧，呼吁立即停止一切敌对行动，并重申对古特雷斯和联合国系统的全力支持。

法国外交部发言人3日发表声明说，以色列的相关做法无理且无助于解决问题。法国重申对联合国秘书长的全力支持与信任。法国遵守《联合国宪章》与国际法，强调安理会对维护国际和平与地区稳定安全的重要性。

西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯2日向媒体表示，西班牙完全反对以色列对古特雷斯发布的诽谤和禁令，西班牙支持古特雷斯，古特雷斯是“和平之友”。

南非国际关系与合作部2日发表声明，对以方相关做法表示遗憾，同时呼吁冲突各方遵守国际法、国际人道主义法以及《联合国宪章》宗旨和原则，维护国际和平与安全，保持克制，避免冲突进一步升级。

以色列2日宣布联合国秘书长古特雷斯为“不受欢迎的人”并禁止他入境。多国当天随即发声，反对以方做法，并表示坚定支持古特雷斯的工作。

(责编：王静、赵欣悦)

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