人民网华沙10月3日电 （记者禹丽敏）波兰2023年度现代化与21世纪建设颁奖盛典日前在波兰华沙皇家城堡举行。中国电建承建的莎来尤夫水库项目获得大赛的优秀奖。

莎来尤夫水库项目蓄洪泄洪全景。中国电建供图

此次获奖的波兰莎来尤夫水库建设项目位于波兰西南边境克沃兹科地区，隶属下西里西亚省弗罗茨瓦夫市辖区。项目主要利用莎来尤夫丘陵峡谷地形，修建一座735米长的拦河坝形成防洪水库，于2023年10月31日正式移交并投入实际使用。

克罗斯水库项目蓄洪泄洪场景。中国电建供图

9月中旬以来，波兰下西里西亚省、奥波来省、西里西亚省等区域遭受了严重的洪水灾害，波兰媒体称此次洪水超过了1997年的“世纪洪水”。由中国电建承建的莎来尤芙防洪水库项目、克罗斯防洪水库项目、新苏尔防洪项目、维斯卡防洪项目正位于此次洪灾最严重的地区。四个项目在洪灾期间发挥了重要作用，工程质量经受住了洪灾的考验，项目附近的居民、地方政府对中国电建在此次防洪度汛中的积极担当作为给予普遍赞誉。

据悉，波兰“年度现代化与21世纪建设颁奖盛典”由波兰国家物质遗产保护协会于1996年创办，是波兰建筑行业唯一的全国性评选奖项，具有较高的含金量。参与评奖的单位包括波兰各部委，各省政府建筑部门、相关大学以及协会。

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