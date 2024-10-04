人民网柏林10月3日电 （记者徐馨）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使2日在联合国人权理事会第57届会议审议巴勒斯坦和其他阿拉伯被占领土人权状况一般性辩论上发言，阐述中方关于巴勒斯坦问题主张。

陈旭指出，巴勒斯坦问题延宕70多年，给巴勒斯坦人民带来巨大创伤。加沙冲突爆发即将满一年，但战事仍在持续，黎巴嫩战火又起，“两国方案”的实现更加困难。中方高度关注巴勒斯坦及其他阿拉伯被占领土人权状况，一贯坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，反对和谴责一切伤及无辜平民特别是妇女、儿童的行动。中方呼吁立即实现持久停火，停止任何激化矛盾导致地区局势升级的举动，切实缓解加沙人道主义灾难。

陈旭强调，国际社会应切实执行联合国大会和人权理事会关于保护巴勒斯坦人民权利的决议及国际法院有关咨询意见，切实保障巴勒斯坦人民合法权益，并在联合国主导和组织下，尽快召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。中方愿同国际社会一道为此作出不懈努力。

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