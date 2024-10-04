人民网曼谷10月2日电 （记者白元琪）10月1日，中泰冰球友谊赛新闻发布会在泰国曼谷举行。中国驻泰国大使韩志强、泰国旅游与体育部长索拉翁、国际奥委会委员帕塔玛、泰国冰球协会主席戚萨达等嘉宾出席并发言。

据发布会介绍，中国驻泰国使馆和泰国旅游与体育部将于10月6日在曼谷联合主办中泰冰球友谊赛。泰国哇集拉隆功国王、素提达王后届时将莅临友谊赛，素提达王后将率泰国国家女子冰球队与届时来访的中国国家女子冰球队共同参赛。

韩志强大使致辞。人民网记者 白元琪摄

韩志强在发言中表示，在此喜庆之年，中泰共同策划并联合主办冰球友谊赛，旨在弘扬体育精神，赓续“中泰一家亲”传统友谊。

韩志强介绍，中国冰球协会主席王玄将率队参赛，这是中国国家女子冰球队首次访问泰国，充分体现了中国体育界对中泰体育交流和中泰友好的高度重视。明年将迎来中泰建交50周年，两国关系站在新的历史起点上，中泰冰球友谊赛的举办将为中泰新时代友好关系奏响新的序曲，注入新的强劲动力。

索拉翁强调，泰中联合举办冰球友谊赛将是两国友好关系中的重要时刻，泰国将做好东道主热情接待中国国家女子冰球队首次访泰。当前泰中各领域务实合作持续深入，成果显著，是泰国王室与中方领导人亲切关怀与支持的结果，也得益于双方政府间密切合作与努力。泰方重视通过体育人文交流不断深化“泰中一家亲”的特殊情谊，相信此次友谊赛将为泰中友好关系新发展做出特殊贡献。

国际奥委会委员帕塔玛发言。人民网记者 白元琪摄

帕塔玛表示，泰国国王王后莅临泰中冰球友谊赛，彰显泰中特殊友好情谊，赛事的举办不仅是两国体育交流的里程碑，也将极大推动泰中两国体育人文交流与友好合作。希望友谊赛激励更多泰中两国运动员追求卓越、勇攀高峰。

戚萨达在发言中衷心感谢并热诚期盼中国国家女子冰球队访泰参加泰中冰球友谊赛，称这将是泰国冰球界的荣耀之日，也是推动泰中冰球运动交流合作的重要契机，友谊赛的举办将谱写两国冰球运动史的辉煌篇章。

发布会现场。人民网记者 白元琪摄

据悉，中国国家女子冰球队将于10月4日至7日访问泰国，6日晚将与泰国素提达王后率领的泰国国家女子冰球队在位于曼谷的泰国国际冰球馆举行中泰冰球友谊赛。

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