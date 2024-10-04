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中国第33期援桑医疗队圆满完成一年援外任务

2024年10月04日10:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡10月3日电 （记者邹松）9月26日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队圆满完成一年援外任务，顺利抵达上海浦东国际机场。

第33期援桑给巴尔医疗队回到祖国。中国援桑医疗队供图

第33期援桑给巴尔医疗队回到祖国。中国援桑医疗队供图

该支医疗队共有22名队员，由扬州市的江苏省苏北人民医院和扬州大学附属医院共同组建，于2023年9月21日赴桑给巴尔执行为期一年的援外医疗任务，其中13名队员在温古贾岛的纳兹莫加医院工作，9名队员在奔巴岛的阿卜杜拉·姆才医院工作。

任期内共完成门急诊诊疗47754人次，住院患者16589人次，开展手术5010例，处理危重患者831人次，中医治疗2918人次，麻醉2017人次，X线、MRI、CT等影像学检查22183人次。

累计开展95项医疗新技术、10场大型巡回手术周活动。面向各类人群累计开展20次大型义诊活动，包括孤儿院、幼儿园、小学、初中、大学、边远农村、议会、机场等，共服务当地人民3190余人次。多次开展互联网医院远程会诊，邀请当地医院医生与江苏省苏北人民医院各相关科室专家视频连线，为疑难杂症患者提供精准治疗。

为了留下一支“带不走的医疗队”，医疗队与桑给巴尔公立大学医学院正式签署合作备忘录，定期开展临床医学讲座，提升在校医学生和医生的临床理论和技术。通过近一年来医疗队的培训，当地的微创技术有了质的提升，已有当地多位医生独立开展了当地历史上的首次腹腔镜阑尾切除术、腹腔镜胆囊切除术及多项泌尿外科、妇科微创手术。

积极开展公益活动，通过中非青年基金会支助22名初中生孤儿一年的午餐。举办“迎六一，关爱镰状细胞性贫血儿童”活动，捐赠特效药品。主动与桑给巴尔第一夫人“梅莎博乐”妇女儿童青年扶助基金会合作，多次开展公益活动。

这支医疗队的医疗援助工作得到了桑给巴尔总统姆维尼和卫生部部长马兹伊的多次高度赞许。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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