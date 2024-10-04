人民网迪拜10月3日电 （记者任皓宇）迪拜大学孔子学院富查伊拉大学中文学习中心揭牌仪式暨全球孔子学院成立20周年庆典日前在富查伊拉举行。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，语言不仅是交流的工具，更是文化的载体。在多方共同努力下，学习中文在阿联酋已经成为新风尚。希望更多阿联酋年轻人，通过孔子学院平台，学习中文、了解中国、喜爱中国，成为中阿友好的使者。

富查伊拉大学校长加桑表示，阿联酋与中国间各领域合作成果丰硕。此次中文学习中心揭牌对富查伊拉大学来说是一个重要的里程碑，有助于进一步增强富查伊拉大学与中国高校之间的交流合作，同时也为富查伊拉民众提供更多了解中国文化和汉语的渠道。

迪拜大学孔子学院中方院长戴京倞表示，迪拜大学孔子学院自成立以来积极推动中文教育，举办丰富多彩的文化活动，助力增进中阿民众的相互了解。期待此次与富查伊拉大学的合作能为当地中文学习者提供更好的平台，吸引更多当地民众学习中文，了解中国文化，加深中阿友谊的纽带。

活动现场，来自富查伊拉当地学校和迪拜中国学校的学生代表等表演了精彩的节目。

富查伊拉当地学校学生表演节目。人民网记者 任皓宇摄

富查伊拉当地学校学生表演茶艺。人民网记者 任皓宇摄

迪拜中国学校学生表演变脸。人民网记者 任皓宇摄

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