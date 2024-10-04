人民网斯德哥尔摩10月2日电 （记者殷淼）日前，一场名为“景德镇国际陶瓷艺术双年展优秀作品展（瑞典站）”的学术讲座在瑞典斯德哥尔摩中国文化中心成功举办。瑞典罗斯特兰德博物馆董事会副主席罗尔夫·马尔姆、哥德堡大学设计与工艺学院工艺美术系卡特琳娜·安德森、中国对外艺术展览有限公司副总经理尹鹏、景德镇陶瓷大学党委（校长）办公室副主任王志伟、国际学院副院长李超，以及来自中瑞两国的艺术爱好者、教育界代表和友人参加了专场活动。

《文思·物语——中国当代陶艺发展现状和路径》讲座现场。斯德哥尔摩中国文化中心供图

此次活动由江西省文化和旅游厅、景德镇市人民政府、景德镇陶瓷大学、斯德哥尔摩中国文化中心、中国对外文化集团有限公司主办，江西省美术馆、景德镇陶瓷大学美术学院、景德镇陶瓷大学博物馆、景德镇陶瓷大学设计艺术学院、中国对外艺术展览有限公司承办。

活动当天，国际陶瓷教育联盟主席、景德镇陶瓷大学副校长吕品昌教授做了主题为《文思·物语——中国当代陶艺发展现状和路径》的讲座。吕品昌教授向与会者全面介绍了中国当代陶艺的发展脉络，从传统工艺到现代创作理念，从历史传承到创新探索，讲座用丰富的实例和独到的见解，展现了中国当代陶艺所呈现出的多元化面貌，生动讲述了中国陶艺家们如何在继承传统的同时，不断探索新的表达方式，力求将东方美学与国际视野相结合，创造出独具特色的作品。

景德镇陶瓷大学副校长吕品昌教授给观众做专场导览。斯德哥尔摩中国文化中心供图

讲座结束后，由吕品昌教授导览，与现场观众分享了他对陶瓷艺术的独到见解和创作心得，让每一位在场的朋友都能近距离感受到陶瓷艺术的独特魅力，赢得了热烈的掌声和赞誉。

景德镇陶瓷大学代表团访问瑞典国立艺术与设计大学。斯德哥尔摩中国文化中心供图

展览期间，景德镇陶瓷大学代表团、中国对外艺术展览有限公司与瑞典罗斯特兰德博物馆董事会副主席罗尔夫·马尔姆、哥德堡大学设计与工艺学院工艺美术系卡特琳娜·安德森、斯德哥尔摩中国文化中心进行了深入交流。此外，吕品昌教授一行还前往瑞典国立艺术与设计大学，围绕“活态的传统——陶瓷文化的传承与创新”这一主题，进行了精彩的讲学与交流。吕品昌教授从中国陶瓷文化的历史讲起，追溯至古代的制陶技艺，再延伸至今日的创新实践，向在场师生们展示了中国传统陶瓷文化的历史沿革及其在全球化背景下的传承与发展。

据介绍，“景德镇国际陶瓷艺术双年展优秀作品展（瑞典站）”展览将延展至10月21日。

(责编：王禹蘅、杨牧)