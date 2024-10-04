人民网斯德哥尔摩10月2日电 （记者殷淼）日前，由斯德哥尔摩中国文化中心主办的“天涯共此时”华音共鸣·中国民乐音乐会在瑞典斯德哥尔摩的莉拉音乐学校西尔维娅皇后音乐厅举办。莉拉音乐学校校长埃米莉亚·加德玛尔以及上海音乐学院校务委员会副主任曹荣瑞出席并致辞。

“天涯共此时”华音共鸣·中国民乐音乐会演出现场。斯德哥尔摩中国文化中心供图

当晚，西尔维娅皇后音乐厅内乐声悠扬，民乐特有的音色穿透人心。笛箫轻扬，琵琶叮咚，古筝铮铮，将中国传统乐器的独特魅力展现得淋漓尽致。

古筝与小提琴合奏曲目《大鱼》。斯德哥尔摩中国文化中心供图

演出当晚，上海音乐学院古琴老师与莉拉音乐学校学生合作了古筝与小提琴曲目《大鱼》，并由莉拉音乐学校创始人进行钢琴伴奏。音乐会最后一个曲目则是上音师生与莉拉学生们合奏《月亮代表我的心》，此刻月与乐交织，跨越了文化和国界，诉说了团圆与深情。

中国民族乐器芦笙表演。斯德哥尔摩中国文化中心供图

中秋时节是中国人团圆的象征，而“天涯共此时”不仅是一句古诗，更是当天这场音乐会最深切的写照。无论身处何地，中华文化的音符始终能够打动人心、引发共鸣，在这皓月当空的时刻，音乐架起了情感的桥梁，将思乡之情与文化交流的美好愿景紧紧相连。

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