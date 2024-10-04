新华社德国杜伊斯堡10月3日电 记者手记｜“我们看到中欧班列发展更光明的未来”

新华社记者单玮怡 康逸

提起德国杜伊斯堡动物园内的中国园林，当地人并不陌生，这是友城武汉为其而建。当时，修建园林的几十吨古建材料，连同作为礼物的黄鹤楼同款“龟蛇鹤”铜雕，都是搭乘中欧班列而来。

今年以来，地缘政治风险加剧、地区冲突持续。记者日前走访中欧班列在欧洲的核心枢纽杜伊斯堡时发现，场站、港口、仓库、商户，所到之处皆是对中欧班列保障供应链稳定、开行新线路带来新发展机遇的赞赏与期待。

作为中欧班列在杜伊斯堡的终端集散中心之一，中国企业西邮物流的海外仓、保税仓为班列客户提供仓储和清关服务，见证了大量当地贸易商对中欧班列从陌生到逐渐认可、并成为长期合作伙伴的过程。

“我们所有客户反馈最多的是中欧班列时效强，又很稳定安全，这是其他货运方式无法比拟的。”仓库经理樊宇亮告诉新华社记者，中欧班列运输线路不断丰富优化，得到越来越多客户肯定和信赖。

这是9月24日在德国杜伊斯堡拍摄的杜伊斯堡港景象。新华社记者孟鼎博摄

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国告诉记者，中欧班列让更多电子产品、家电、新能源汽车等“中国制造”以更快速度、更优价格到达欧洲，也为欧洲生产商和贸易商进入中国市场开辟了贸易新通道，同时还大大提升沿线国家和地区消费者福祉，带来更多就业岗位和发展机遇。

“我现在的工作比在家乡意大利挣得更多又很稳定，让我感到充实和快乐。”谈到自己的工作，西邮物流中欧班列出库组操作员达尼埃莱·马泰拉佐脸上洋溢着笑容。

入职以后，马泰拉佐参加了仓储物流操作、仓库安全管理制度等培训，很快熟悉了工作内容，如今已能熟练完成各项叉车装卸和作业任务。

马泰拉佐说：“我们的团队员工来自意大利、匈牙利和罗马尼亚等国，虽然语言和文化背景有差异，但大家互帮互助，是一个很友爱的团队，对我而言就像家一样。”

杜伊斯堡港口集团首席执行官马库斯·班恩告诉记者，中欧班列搭建起中欧之间更紧密的联系，同时为促进经贸往来开辟出一个全新的国际运输市场。

这是9月24日在德国杜伊斯堡拍摄的杜伊斯堡港景象。新华社记者孟鼎博摄

他说，作为中欧班列沿线的重要站点，杜伊斯堡的知名度不断提升。各方投资的增加为杜伊斯堡带来大量就业机会，共同促进物流业发展壮大，也吸引更多企业将目光投向杜伊斯堡，形成一个良性循环。

今年以来，中欧班列线路继续扩容，不断取得新突破。8月中旬，重庆中欧班列跨里海直达欧洲腹地线路实现双向贯通；9月20日，中欧班列（西安）跨里海国际运输走廊顺利发车……随着跨里海国际运输走廊的持续建设和运输量扩容，各方期待迎来中欧班列合作发展的新机遇。

“这条走廊将减轻地缘政治局势对货运的影响，为许多客户带来新的路径选择。此外，这条走廊途经土耳其等新兴市场国家，我们看到了当地旺盛的市场需求和增长机遇。”班恩说。

作为欧洲企业代表，杜伊斯堡港口集团也参与到跨里海国际运输走廊的投资和建设当中。“随着各方通过中欧班列进行贸易流通的需求日益增长，我们期待班列货运量持续攀升，”班恩说，“我们看到中欧班列发展更光明的未来。”

(责编：王禹蘅、刘叶婷)