新华社斯里巴加湾市10月3日电（记者李萌）第九届世界青少年武术锦标赛近日在东南亚国家文莱举办。国际武术联合会秘书长张秋平在比赛期间接受新华社记者专访时表示，近年来，武术运动在全球的普及程度不断提升，这项运动之所以能在全世界吸引大量爱好者，主要在于武术当中蕴含的东方文化具有强大的吸引力。

据介绍，本届武术世青赛吸引了来自世界各地的50支队伍、近500名运动员参加，武术套路、散打两大分项累计产生80余枚金牌。

张秋平说，武术当中包含着东方文化，不仅锻炼身体，也锻炼意志，特别是太极拳讲究“阴阳平衡”“柔中带刚”“刚中带柔”。“太极拳中如何去应对和化解冲突矛盾的思想理念，对于促进人与人之间的交流、促进世界和平与发展，也是非常有启发的，这也是武术为什么这么吸引人的原因。”

据悉，国际武联成立于1990年，最初有30个会员协会。经过多年努力，现在已经发展到160个会员协会，覆盖五大洲。

张秋平表示，近年来武术运动快速发展的一个标志性事件是成为2026年达喀尔青奥会正式比赛项目。“国际武联的最高目标是推动武术成为夏季奥运会正式比赛项目，下一步我们还是要继续努力，扩大武术运动人口规模。另外，要推动这个传统的项目变得更加现代化，包括正在研究引入人工智能打分，让项目评分更客观和标准，推动武术运动发展水平不断提升。”

本届武术世青赛上，作为东道主的文莱队获得3金3银2铜的好成绩，位列金牌榜第八名。对此张秋平表示，武术在东南亚地区有很长的发展历史，最初主要由一些广东的拳师下南洋时带过来，南拳多一些，比如咏春拳。随着武术运动不断推广普及，现在东南亚地区开展的武术运动项目特别多，东南亚选手也参加了很多武术比赛。本届大赛期间，文莱许多青少年在本国运动员获得奖牌的激励下，纷纷报名学习武术。由此可见，举办赛事对于推动一个国家或地区的武术运动发展具有明显的带动作用。

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