原标题：新华时评｜中国人权事业成就举世公认

新华社日内瓦10月3日电 题：中国人权事业成就举世公认

新华社记者石松

日前，在日内瓦举行的联合国人权理事会第57届会议上，美国等少数国家以所谓“新疆问题”为名无端攻击抹黑中国人权状况。包括广大穆斯林国家在内的近80个国家当场宣读力挺中国的共同发言，还有20多个国家以不同方式表态，支持中方正义立场，反对将人权问题政治化。100多个国家发出的清晰声音充分说明，中国保护人权历史性成就举世公认，少数国家的政治操弄不得人心。

9月27日，在新疆塔城市新城街道哈尔墩社区举行的“邻里节百家宴”现场，居民在品尝各色美食。新华社记者 顾煜 摄

中国坚持人民至上，把维护人民利益作为人权事业的出发点和落脚点，把人的生存权、发展权放到更加突出和紧迫的位置，走出了适合本国国情、得到人民拥护、顺应时代潮流的人权发展道路。中国历史性解决绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，14亿多中国人民整体步入全面小康社会；中国建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强；中国不断发展全过程人民民主，人民当家作主的权利得到更加充分的体现；中国坚持平等共享人权，各民族、各族群权利得到更加全面的落实……今年7月，联合国人权理事会一致核可中国参加第四轮国别人权审议报告，多国积极评价中国为人权事业发展付出的努力和获得的成就，中国保护促进人权的一系列成就有力戳穿了美国等少数国家抹黑中国的人权谎言。智利人权领域专家莫拉加近期撰文，批评少数西方国家和人权组织选择性忽视中国在人权领域的巨大进步。他指出，中国让数以亿计的人过上更有尊严、各项人权得到更好保障的生活，是全球人权保护事业的重大进步。

中国积极参与国际人权治理，为推动世界人权事业发展贡献中国智慧、中国方案。中方深入参与联合国人权理事会等多边人权机构工作，推动达成一系列重要国际人权公约、宣言，构建人类命运共同体纳入人权理事会决议，为国际人权保护注入中国理念。中国同联合国人权机制以及30多个国家和地区开展交流合作，为推动世界人权事业发展贡献中国力量。中国提出并带头践行全球发展倡议，成立全球发展和南南合作基金，已经支持了150多个项目，全球发展促进中心网络建设全面铺开。共建“一带一路”10多年来拉动约万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为共建国家创造42万个工作岗位，让近4000万人摆脱贫困。古巴联合国协会人权事务协调员莉桑德拉·阿斯蒂亚萨兰·阿里亚斯表示，同中国的合作有效提升古巴一些偏远地区的医疗、教育、信息获取水平，促进当地民众的基本人权，充分体现了中国在全球人权实践中的积极作用。

谎言掩盖不了真相，公道自在人心。面对少数国家的抹黑操弄，100多个发展中国家在人权理事会上明确支持中方，是为了维护中方的正当权利，更是为了维护国际公平正义，维护发展中国家共同权益，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。不仅如此，不少国家在会议讨论中对美国无视自身人权污点、抹黑他国人权状况的双标做法提出质疑，其以民主、人权为借口干涉他国内政、滥施制裁、制造人道危机的行径更是遭到广泛批评。南非、俄罗斯、巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、伊朗、阿尔及利亚、洪都拉斯等30个发展中国家和捍卫《联合国宪章》之友小组、观点相近国家小组、非洲组、不结盟运动等集团相继发声，批驳美西方滥施单边制裁的行径，发出了捍卫公平正义的共同声音。

这是9月13日在瑞士日内瓦拍摄的联合国人权理事会第57届会议的单边强制措施问题特别报告员互动对话现场。新华社记者 连漪 摄

新中国成立75年来，中国人权事业成就举世公认，已经成为推动全球人权治理的重要力量。中国尊重各国自主选择人权发展道路。任何国家都不能把自己的意志强加于人、不能打着人权幌子肆意干涉别国内政等人权主张得到越来越多国家的支持和认同。中国将继续以人类前途为怀，以人民福祉为念，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体。

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