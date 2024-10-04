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飓风“海伦妮”导致美国至少191人死亡

2024年10月04日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社纽约10月3日电（记者高山）连日来，飓风“海伦妮”在美国东南部多州造成的死亡人数持续攀升。美国媒体数据显示，截至当地时间3日早晨，已导致至少191人死亡，仍有数百人失联。

　　据美国有线电视新闻网报道，北卡罗来纳州是至今受灾最为严重的地区，已有95人死亡。南卡罗来纳州有39人死亡，佐治亚州25人死亡。此外，佛罗里达州有19人死亡，田纳西州11人死亡，弗吉尼亚州2人死亡。“海伦妮”已经成为2005年“卡特里娜”飓风以来，在美国本土大陆致死人数最多的飓风。

　　美国总统拜登2日到南卡罗来纳州和北卡罗来纳州察看灾情，并宣布批准派遣多达1000名美军士兵前往北卡罗来纳州帮助救灾和重建。

　　民主党总统候选人、副总统哈里斯2日则前往佐治亚州察看灾情。共和党候选人特朗普此前两天已经到访佐治亚灾区。佐治亚州和北卡罗来纳州都是11月美国大选的关键摇摆州。

　　应急人员正在灾区加紧搜救和灾后恢复工作。美国电力跟踪网站数据显示，截至2日晚，仍有超过100万个人和企业用户断电。

　　当地时间9月26日深夜，“海伦妮”登陆美国佛罗里达州，后转移至佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州等多地，先后有7个州进入紧急状态。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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