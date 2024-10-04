新华社突尼斯10月3日电（记者潘晓菁）利比亚班加西消息：在利比亚冲突双方签署协议结束央行危机、重新任命央行管理层后，利比亚国民代表大会任命的政府3日发表声明宣布重开其控制下的油田和港口。

声明说：“我们宣布解除油田、港口和石油设施不可抗力的状态，并恢复石油生产和出口。”

9月26日，在联合国利比亚支助特派团的推动下，代表利比亚冲突双方的国家最高委员会和国民代表大会在利比亚首都的黎波里签署协议以结束利比亚央行危机。根据该协议，协议签署一周内，国民代表大会将任命新的中央银行行长、副行长，并在新行长任命后的两周内任命央行董事会。

控制西部的利比亚总统委员会8月12日发表声明，宣布更换利比亚央行行长。国民代表大会反对这一决定，称此举超出了总统委员会的职责权限范围。国民代表大会任命的政府总理乌萨马·哈马德同月26日发表声明，宣布该政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暂停石油生产和出口。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。

石油是利比亚国家重建和民生改善的重要收入来源。多年来，持续的战争和分裂严重影响了该国石油生产和出口。

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