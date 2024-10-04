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中国常驻联合国代表团举行招待会庆祝中华人民共和国成立75周年

2024年10月04日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报联合国10月3日电  （记者李志伟）当地时间10月1日晚，中国常驻联合国代表团举行招待会，庆祝中华人民共和国成立75周年。中国常驻联合国代表傅聪，常驻联合国副代表戴兵、耿爽，同联合国秘书处官员、各国常驻联合国代表、各界友人等300多人欢聚一堂，共庆共和国华诞。

　　招待会在雄壮的《义勇军进行曲》中拉开帷幕。傅聪在致辞中表示，75年栉风沐雨，在中国共产党领导下，中国人民携手同心，砥砺前行，国家建设和经济社会发展取得了举世瞩目的成就。“我愿用四个关键词来表达我的感受。第一个词是奋斗。75年弹指一挥间，中华民族经历了从站起来、富起来，再到强起来的伟大历史飞跃。第二个词是创新。作为全球经济增长的重要引擎，中国对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%，主要的动能之一就是创新。第三个词是开放。我们深入开展共建‘一带一路’国际合作，搭建各类平台，同各国共享中国发展机遇。第四个词是担当。面对国际风云变幻，中国始终坚定维护联合国宪章宗旨和原则，积极参与全球治理体系改革和建设。”

　　傅聪强调，国际形势越是严峻复杂，越要坚持真正的多边主义，越要支持联合国在国际事务和全球治理中发挥核心作用。这正是中国外交坚守的重要原则。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月04日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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