戴庆利

今年10月4日是中国和保加利亚建交75周年纪念日。保加利亚是世界上第二个同新中国建交的国家，两国传统友谊深厚，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持，友谊之树枝繁叶茂、硕果累累。

中保坚持做互尊互信的好朋友。保加利亚政府长期坚定支持一个中国政策，为双边关系发展奠定重要政治基础。保方为中国恢复联合国合法席位提供宝贵支持。两国一贯尊重彼此选择的政治制度和发展道路，平等相待，互不干涉内政。在习近平主席和保加利亚总统拉德夫引领擘画下，两国关系从全面友好合作伙伴关系提升至战略伙伴关系。两国元首达成的重要共识，为中保关系发展提供了战略指引和根本遵循。

中保坚持做合作共赢的好伙伴。保加利亚位于东西方交汇之地，是欧亚之间的贸易走廊。保加利亚是中国—中东欧国家合作的重要参与者和推动者，是中国在欧盟内的好朋友、好伙伴。2015年，保加利亚成为最早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的中东欧国家之一。过去10年，中保贸易额增长约130%。中国是保加利亚在欧盟外第三大贸易伙伴和第二大出口目的地国，保加利亚是中国在中东欧地区最大的农产品贸易伙伴。随着保加利亚能源转型步伐加快、基础设施建设全力推进、人工智能等新兴领域研究应用迅猛发展、加入申根区政策逐步落地，中保两国企业对开拓对方市场的愿望更加强烈，中国对保投资合作在汽车及零部件、新能源、信息通信、农业、金融等领域取得可喜进展。

中保坚持做文明互鉴的同路人。保加利亚民众对中国文化兴趣浓厚，文化交流成为两国关系的活力之源。巴尔干半岛第一所孔子学院、中东欧国家首个揭牌运营的中国文化中心均落户保加利亚首都索非亚。春节联欢、中国电影节、端午龙舟文化节等活动受到保加利亚民众热烈欢迎。保加利亚的玫瑰节、酸奶节及各地风景名胜对中国游客有很大吸引力。“中文热”在保加利亚不断升温，两国留学生交流规模持续扩大，地方交往积极活跃，人才交流合作有声有色。

中共二十届三中全会聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化，并对完善高水平对外开放体制机制作出战略部署，为中保务实合作提供了新的更大机遇。拉德夫总统近日出席中国驻保加利亚大使馆与保加利亚“一带一路”全国联合会联合举办的“中国名品展暨中保贸易投资对接会”，并与20余家中国领军企业座谈，体现了保方对发展对华合作的高度重视。保加利亚各界期待将双方务实合作提升到新水平。中方将更加积极主动向保方开放市场，让中国大市场成为保加利亚等中东欧国家的大机遇。

站在建交75周年新的历史起点上，中保关系潜力巨大，前景广阔。中方愿同保方在百年变局中携手前行，增进高层交往，加强发展战略对接，密切人文交流，推动中保战略伙伴关系走深走实，共同打造中保关系更加美好的未来。

（作者为中国驻保加利亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 03 版）

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