安德烈·杰尼索夫

中国坚持在深化改革、扩大开放中不断推进中国式现代化，必将为世界现代化和全球发展繁荣注入强劲动力

中华人民共和国迎来75周年华诞。75年来，在中国共产党领导下，中国从一穷二白迈入全面小康，从积贫积弱走向繁荣富强，创造了令世界瞩目的发展奇迹。特别是中共十八大以来，中国共产党带领中国人民成功推进和拓展了中国式现代化。新时代的伟大变革不仅深刻改变中国，也为其他致力于实现快速发展的国家树立了榜样。

我首次访问中国是在1973年秋天。此后，我于不同时期在中国生活和工作了约20年，自2013年至2022年担任近10年的俄罗斯驻华大使。我与中国结下不解之缘，新时代中国给我留下深刻印象。我不仅有幸见证中国日新月异的经济社会发展，更切身感受到中国为全球发展事业作出的积极贡献。

在中国期间，我经常再访之前到过的地方。数十年前我到访河南安阳时，那里多是矮屋平房，道路老旧，车也不多。担任驻华大使时，我重访故地，安阳已发生翻天覆地的变化：高楼拔地而起，街面整洁宽阔，市区车水马龙，市民满怀憧憬……这是中国不断向前迈进、保持发展势头的缩影。进入新时代，中国高质量发展为人民带来了更高品质的生活，中国人民的获得感、幸福感、安全感不断提升。

担任驻华大使期间，我几乎每天都能感受到中国的变化。人工智能、大数据、云计算等新业态、新技术、新应用不断涌现；C919大飞机、“中国天眼”、中国空间站等重大科技成果层出不穷；脱贫攻坚战取得全面胜利，建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系……新时代中国发生历史性变革，向世界展现了中国式现代化的广阔前景。

消除贫困是各国人民的共同追求。在中国共产党领导下，新时代中国历史性解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标，为世界减贫事业作出重大贡献。中国在实践中探索出行之有效的脱贫经验，为世界提供宝贵借鉴。这一系列成就的取得，生动体现出中国共产党以人民为中心的发展思想。

中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴。中国式现代化不仅致力于实现自身发展，也注重与各国在互利合作中实现共同发展。今年7月举行的中共二十届三中全会展现了中国共产党进一步全面深化改革、推进中国式现代化的坚定决心，向世界释放了中国坚持扩大高水平开放的积极信号。

中国坚持在深化改革、扩大开放中不断推进中国式现代化，必将为世界现代化和全球发展繁荣注入强劲动力。相信一个开放发展的中国将继续携手各方高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，持续以中国发展新成就为全球发展提供新机遇。

（作者为俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席、俄罗斯前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)