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中方期待索马里各方坚持通过对话化解分歧

2024年10月04日05:13 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月3日电 中国常驻联合国副代表戴兵3日在安理会审议索马里问题时表示，中方期待索马里各方保持势头，加强对话和团结，坚持通过对话化解分歧。

　　戴兵说，近年来，索马里国家重建与和平安全取得重要进展，联合国与非盟特派团均进入关键过渡时期。值此重要阶段，国际社会的支持和帮助不能松劲。

　　戴兵表示，近期，索马里联邦政府同成员邦政府保持沟通，在宪法、选举、政党等方面达成重要共识，值得肯定。中方一贯支持索马里联邦政府维护国家统一、主权和领土完整的努力。国际社会要支持索马里探索符合本国国情的发展道路，为索走上长期稳定发展之路提供保障。中方充分肯定索马里打击恐怖主义的努力，呼吁国际社会为索马里安全能力建设提供更多支持。

　　戴兵说，下阶段，非盟驻索马里过渡特派团将向非盟新特派团过渡。中方希望索马里、非盟和联合国等有关各方加强沟通协调，就新特派团各项安排达成共识，确保有关工作顺利推进。中方呼吁欧盟等传统捐资方保持对新特派团的供资力度，继续为索马里安全稳定作出贡献。安理会要响应非方倡议，积极研究各种有效方案，为新特派团提供可持续、可预见的资金支持。

　　戴兵说，多年来，索马里政治过渡不断推进、国家治理持续改善，联合国索马里援助团（联索援助团）为此做了大量工作。索马里政府多次呼吁联索援助团向联合国国家工作队过渡，近期向安理会提交两年期过渡方案。安理会要以此为基础，根据索马里国家发展优先事项，调整精简联索援助团授权，确保平稳有序过渡。

　　戴兵说，中国支持索马里和平和发展进程，支持索马里增强自主发展和反恐维稳能力，将继续向国际索马里维和行动提供支持。中方愿同国际社会一道，继续为索马里实现持久和平和可持续发展作出贡献。

(责编：白宇、卫嘉)

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