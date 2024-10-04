新华社安曼/耶路撒冷10月3日电 题：中东冲突多点升级 全面战争风险增高

新华社记者何奕萍 罗晨 王卓伦

中东局势近日持续升级。以色列军方9月29日袭击也门胡塞武装控制的港口和发电站等目标后，10月1日宣布对黎巴嫩南部的真主党目标进行地面打击，2日空袭巴勒斯坦加沙地带和叙利亚。为回应以色列近期一系列行为，伊朗1日晚向以色列大规模发射弹道导弹。

分析人士指出，中东局势过去两周急转直下，呈现多点蔓延态势，外溢效应日趋显著。中东地区爆发全面战争的风险增高，后续发展将主要取决于以色列下一步的行动。

军事冲突多点蔓延

自今年9月黎巴嫩发生通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。以色列连续“定点清除”包括黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉在内的多名真主党高层人物。以军1日凌晨发表声明说已开始在黎巴嫩南部边境地区对黎真主党目标进行“有限地面行动”，此后对黎巴嫩进行地面打击和空袭。黎军方消息人士2日透露，黎真主党当日上午与进入黎巴嫩南部边境地区的以色列突击队发生激烈交火。以军于3日凌晨又空袭黎巴嫩首都贝鲁特一处卫生设施，导致至少6人死亡。

伊朗伊斯兰革命卫队1日晚发表声明说，伊朗当晚向以色列发射弹道导弹，以报复以色列近期的一系列行为。据伊朗国家电视台报道，伊朗1日晚发射超过200枚导弹，并首次使用法塔赫高超音速导弹。以色列国防军发言人哈加里称，伊朗的袭击是一次“严重而危险的升级”，以色列将对伊朗袭击进行回应，时间和地点将由以色列决定。

此外，以军9月29日大举奔袭也门胡塞武装控制的港口、发电站等目标后，10月2日空袭加沙地带和叙利亚。

伊拉克拉夫德传媒与战略研究中心研究员阿里·穆萨指出，以色列目前与黎巴嫩真主党、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和也门胡塞武装等多方作战，战事已呈愈演愈烈之势。

以色列内盖夫本-古里安大学教授约拉姆·梅塔勒认为，近期发生的一系列事件增加了中东地区发生全面战争的风险。

地区动荡不断扩大

分析人士指出，中东局势动荡加剧，究其根本是因为以色列右翼政府出于国内政治利益执意推行军事行动，美国又对以色列提供无限支持。

美国总统拜登2日表示，伊朗袭击以色列的行为是“过激的”，七国集团将会对伊朗实施制裁。美国不支持以色列将打击伊朗核设施作为报复行动的一部分。

约旦政治分析人士马什胡尔·阿布·伊德认为，以色列持续在加沙地带开展军事行动，现在又开始转向黎巴嫩和伊朗，企图以美国标准建立中东秩序，这是地区局势恶化升级的原因。

梅塔勒说，以色列现任领导层依赖于一个从持续升级的敌对行动中获取政治利益的联盟，内塔尼亚胡政府将冲突视为加强民族团结和转移对国内争议问题注意力的手段。美国政府目前对以色列决策的影响力有限。以色列军方将目前局势视为一个难得的机会，希望能消除巴勒斯坦各组织和黎巴嫩真主党带来的威胁。

“约旦24”网站主编巴塞尔·阿库尔说，美国对以色列提供的政治、军事及外交支持使以色列不断以武力攻击邻国，导致冲突延宕不断。

以方决策决定走向

在伊朗对以色列发动弹道导弹袭击后，以色列称此次袭击越过红线，表示要让伊朗付出代价。美国阿克西奥斯新闻网站2日援引以色列官员的话报道，以色列报复行动的“所有选项都将摆在桌面上”，包括打击伊朗的核设施。伊朗原子能组织主席伊斯拉米2日说，伊朗武装部队已做好应对以色列袭击伊朗核设施的准备。

分析人士指出，伊朗此次打击以色列军事和安全目标，依然有所克制。今后局势如何发展将取决于以方反应。

穆萨认为，从以方1日的受损情况来看，伊朗的此次反击依然是在“按规则打”，并未对以色列的民用基础设施和重要军事设施进行打击。伊朗不愿引发全面战争，实施打击主要考虑的是平息国内及盟友情绪。

以色列特拉维夫大学巴勒斯坦研究论坛主任迈克尔·米尔施泰因表示，纳斯鲁拉被以军炸死一事严重损害了伊朗的形象和影响力。从德黑兰的角度来看，他们必须对以军袭击做出激烈回应。但与此同时，伊朗也在努力避免全面战争。

约旦通讯社前社长法耶克·希贾津指出，冲突是否会持续升级到全面战争，取决于以色列如何报复伊朗的导弹袭击，取决于黎巴嫩前线的局势。如果以色列不停手，局势将恶化。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达说，后续事态如何变化，关键在于以色列是否会激烈报复伊朗。但以色列清楚，如果空袭伊朗能源设施甚至核设施，等于对伊全面宣战。而伊朗有能力扩大打击范围。一旦伊朗和以色列发生全面战争，可能给两国乃至整个中东地区带来难以估量的后果。这一点伊朗也心知肚明。

(责编：卫嘉、白宇)