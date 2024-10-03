新华社联合国10月2日电（记者潘云召）联合国安理会2日就中东局势召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯表示，黎巴嫩局势令人担忧，绝对有必要避免爆发全面战争，否则将产生深远而毁灭性的后果。

10月2日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会就中东局势召开紧急会议。新华社记者 谢锷 摄

古特雷斯说，自去年10月以来，黎以边境“蓝线”地区交火的范围、深度和强度都有所扩大。自他一周前向安理会通报黎巴嫩局势以来，黎巴嫩局势变得越来越糟。黎巴嫩真主党和其他非国家武装团体与以色列国防军几乎每天都在交火，一再违反安理会第1701号决议。

古特雷斯说，自去年10月以来，黎以冲突已导致黎巴嫩1700多人丧生，已确认有34.6万多人流离失所，约12.8万人越境进入叙利亚。在以色列，黎巴嫩真主党对以色列的袭击造成49人死亡、超过6万人流离失所。

10月2日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（前排中）在安理会中东局势紧急会议上讲话。新华社记者 谢锷 摄

古特雷斯对伊朗1日向以色列发动大规模导弹袭击表示“强烈谴责”。他说，这些袭击无助于巴勒斯坦人民的事业或减轻他们的苦难。

古特雷斯强调，近期事态发展表明，已经到了停止在黎巴嫩的敌对行动、切实采取行动全面执行安理会第1559号和第1701号决议、为实现持久和平的外交努力铺平道路的时候。他同时呼吁立即在加沙地带停火、立即无条件释放所有被扣押人员、向在加沙地带的巴勒斯坦人提供有效人道主义援助，并“不可逆转地”推进“两国方案”。

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