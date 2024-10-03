新华社华盛顿10月2日电（记者邓仙来）美国总统拜登2日表示，美国不支持以色列将打击伊朗核设施作为报复伊朗向以色列发动导弹袭击的一部分。

拜登当天前往南卡罗来纳州和北卡罗来纳州指导飓风“海伦妮”的灾后应对工作。他在临行前对媒体表示，美国不支持以色列打击伊朗的核设施。美方将就以色列采取何种报复措施与以方进行沟通。七国集团领导人一致认为，以色列有权对伊朗针对以色列的导弹袭击作出反应，但具体行动应保持在适当程度。

拜登还说，伊朗袭击以色列的行为是“过激的”，七国集团将会对伊朗实施制裁。

当天早些时候，七国集团领导人就中东紧张局势举行电话会议。根据七国集团轮值主席国意大利总理府发表的声明，七国集团领导人对最近中东局势升级表示强烈关切，认为危机仍有可能通过外交途径解决，同意“共同努力促进地区紧张局势的缓和”。

美国阿克西奥斯新闻网站2日援引匿名以色列官员的话报道，以色列将在“数日内”对伊朗实施“重大报复”，可能打击“伊朗境内的油田和其他战略要地”。报道说，如果伊朗在以色列采取报复行动后再次袭击以色列，以方将考虑“所有选项”，包括打击伊朗的核设施。

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