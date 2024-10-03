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“对推动经济全球化和世界发展具有重要意义”

本报记者 刘 赫
2024年10月03日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“新中国成立75年来，中国人民在中国共产党的领导下，凝心聚力，共同为中国的发展贡献自己的力量，取得举世瞩目的成就。”德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼（中文名博喜文）日前在接受本报记者采访时表示，“这是一段伟大的旅程，中国将在中国共产党的坚强领导下继续走好中国式现代化之路。”

　　“我认真阅读过介绍新中国建设的有关书籍，了解到1949年中国居民人均可支配收入仅为49.7元人民币。75年来，中国共产党带领中国人民团结奋斗，一步一个脚印推进国家建设。如今，中国已成为世界第二大经济体，连续多年稳居全球货物贸易第一大国，成为推动全球经济增长的重要力量和全球治理的重要贡献者。”博喜文表示。

　　博喜文曾访问中国近20次，亲身感受到中国发生的可喜变化，尤其关注到中国科技创新的进步：在北京，他看到会走路、会唱歌的人形机器人，观摩了最新的医疗机器人精准操作外科手术；在安徽，他了解到人工智能技术已经应用到自动驾驶、生物制药等领域；在深圳，现代化都市充满生机、高科技产业欣欣向荣，给他留下深刻印象。博喜文认为，“中国大力推动数字化、布局新能源，以创新驱动产业发展，在一些制造业领域成为世界领先者。”

　　通过对中国多年的观察，博喜文认为，改革开放是中国取得成功的重要原因之一，释放出巨大的经济活力。他表示，中国坚持全面深化改革开放，推进中国式现代化，将推动中国未来发展取得更大成绩。

　　曾长期在德国政府部门任职的博喜文看好德中两国合作前景。德国央行最新统计数据显示，2024年上半年，德国对华投资达73亿欧元，创下历史新高。“这说明德国工商界对中国市场有信心，中国创新活力与开放红利对德国企业具有巨大吸引力。”博喜文说。

　　中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%；中国提出构建人类命运共同体理念，为建立更加和谐的人类社会提供了中国智慧；中国提出共建“一带一路”倡议，与共建国家实现共同发展……“中国不仅自己发展得好，还为很多国家发展提供了帮助。中国的发展对推动经济全球化和世界发展具有重要意义。”博喜文说。

　　（本报柏林电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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