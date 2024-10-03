本报记者 顾 春 王 珂 刘军国

9月25日至29日，以“数字贸易 商通全球”为主题的第三届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）在浙江杭州市举办。本届数贸会吸引32个国家和地区的1500多家企业参展，超3万名专业采购商注册参会。

本届数贸会场内外签约项目达113个。联合国国际贸易中心杭州创新中心、中国—哈萨克斯坦智慧口岸、中亚创新中心、“一带一路”中非合作产业园、中国联通数据智能公司等代表性项目签约落地。

本届数贸会设置1个综合展区和8个特色数字产业展区，更加聚焦行业热点和发展趋势。446项新产品、新技术在本届数贸会首发首展首秀，数量远超上届。国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特认为，数贸会为各国推进数字经济领域的交流合作搭建了平台。

综合展区设置中国馆、国际组织、主宾国、主宾省、港澳专区、浙江馆等展区，展示全球数字贸易领域的龙头企业、创新模式及应用场景。中国馆集中展示中国数字经济、数字贸易发展取得的成就。数据与金融、丝路电商、人工智能、智慧城市等8个特色数字产业展区，集中展示数字新技术下贸易的未来潮流与方向。

落实中非携手推进现代化十大伙伴行动和《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，本届数贸会首次举办“数贸非洲日”“全球智慧城市大会·杭州”，升级打造“丝路电商日”，举办投资中国、数据要素治理、数字自贸区、数字贸易法治、县域新消费等32场重点活动、161场展区配套活动。

丝路电商展区展示了电商平台、跨境物流、移动支付、云服务等电商全产业链的创新模式。“跨境电商使得乌干达的咖啡、茶叶和手工艺品进入中国市场，为我们创造了更多的就业机会和发展空间。”乌干达驻华大使奥利弗·沃内卡表示，希望与中国共同推动非中数字贸易蓬勃发展。

一大批权威报告在本届数贸会上相继发布，全方位、多角度展现了数字贸易的蓬勃生机与广阔前景。由数贸会组委会与国际贸易中心共同编制的《全球数字贸易发展报告2024》，首次公布了由国际组织参与的全球数字贸易测算总额；商务部国际贸易经济合作研究院发布的《“丝路电商”合作发展报告2024——开放创新打造合作新高地》认为，在全球数字化转型背景下，发展电子商务是各方共同诉求，越来越多的国家开始认同“做电商找中国”。

杭州自2015年获批全国首个跨境电商综试区以来，跨境电商卖家由不足百家增加至6.3万家。杭州的头部跨境支付企业占全国的40%左右。2023年，杭州市数字贸易额约3190亿元人民币。杭州市人民政府副秘书长沈凯波表示，杭州将立足数字贸易、数字经济的先发优势，深度参与制定数字贸易的标准，打造全球一流的数字营商环境，积极推动数字贸易制度型开放。

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)