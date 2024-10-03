本报记者 周 輖 李欣怡

开栏的话

新中国成立75年来，中国共产党团结带领各族人民开辟了伟大道路，创造了伟大事业，取得了伟大成就，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。新时代的中国，已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。本报今起推出“国际社会看新中国75年成就”系列报道，从多个角度展现国际人士对新中国成立75年来所取得的成就的认识和理解。

民主是全人类的共同价值。新中国成立75年来，中国共产党领导中国人民在发展人民民主上取得的伟大成就，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福提供了有力政治保障，为丰富人类政治文明形态贡献中国智慧。

“这样的民主形式汇聚民智民意”

“请问全国人大代表为什么要参加意见建议征询会？”8月，来自32个发展中国家的议会领导人和代表来到山西太原市杏花岭街道人大代表联络站，旁听了一场有关《山西省体育发展条例（草案）》的意见建议征询会，各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松提出这样的问题。交流中，她找到了答案——人大代表要密切联系群众，深入基层的代表家站了解民意，就群众关心的问题向有关国家机关提出意见建议。

人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。从民主恳谈会、民主听证会到党代表、人大代表、政协委员联合进社区，从“小院议事厅”到“线上议事群”，新时代以来，中国民主创新实践十分活跃，让人民当家作主进一步落到实处。

“如何保障选民向代表反映诉求，代表如何向选民规范反馈处理结果等，应有相应的规定。”“关于代表小组活动如何组织，没有相应的规定。建议增加代表小组活动具体的落实措施。”……在北京市朝阳区南磨房乡立法联络站，一场《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》立法意见征询会正在举行，来自莫桑比克、萨尔瓦多、塞舌尔等36个国家的驻华使节和外交官应邀旁听和观察。

征询会上，全国、北京市、朝阳区、南磨房乡四级人大代表和南磨房乡居民代表踊跃发言，并与全国人大常委会法工委、代表工委的相关工作人员进行深入讨论。“如何用民主来解决人民需要解决的问题，是民主问题的核心。”萨尔瓦多驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯说，中国发展全过程人民民主，既有完整的制度程序，也有完整的参与实践。国家政治生活和社会生活各环节都能体现人民意愿、听到人民声音、保障人民的政治参与权。这是中国式民主的活力所在。

“中国民主的本质和核心是人民当家作主，这样的民主是真正的民主。”英国巴斯市前副市长余德烁1999年至2001年在北京大学做访问学者，曾考察中国多地，在浙江经历了温岭民主恳谈会模式的诞生与推广。他注意到，民主恳谈会上，普通群众自愿参加、自由发言，政府代表在听取发言的同时，对参与者的发言作出务实回应、坦诚答复。“民众的参与度决定着民主的程度，影响着决策意愿的表达。从这个意义上看，中国的全过程人民民主有着更为丰富与深刻的内涵。”

近年来，中国各地还不断探索创新听取民意的方式方法，畅通基层民主“最后一公里”。埃及《今日消息报》主编法蒂玛观察到，在中国一些地方政府的决策过程中，民众可以通过留言簿、意见箱、网站、小程序等多种渠道参与政策讨论，充分反映自己的意见。“这样的民主形式汇聚民智民意，充分激发全体人民的积极性主动性创造性，真正解决实际问题，是一种管用的民主形式。”

“普通百姓的声音都得到了倾听”

“部分集体经济薄弱村的老人餐食标准受影响。”“我们将提高补助标准，减轻村集体经济压力。”“我们基层医疗卫生机构缺少精专型专家。”“我们将分批次安排基层医护人员进修学习。”去年5月，喀麦隆雅温得第二大学政治与战略研究中心主任恩图达·埃波德在浙江金华市金东区东叶村观摩了一场“民生议事堂”活动。政协委员、村民代表的问题切口小、关联广、与群众切身利益紧密相连，部门、乡镇负责人积极回应有态度、有力度。埃波德感慨：“这种在家门口就能解决问题的方式很好，我想把这种方法带回我的国家。”

中国特色社会主义民主政治，充分彰显了人民当家作主的本质和核心，让中国人民既是民主的参与者，也是民主的受益者。不少地方通过解决好民生问题，让群众对全过程人民民主的参与感、获得感不断提升。

“中国式民主所展现的蓬勃生命力，日益为国际社会所关注和重视。”巴西瓦加斯基金会法学教授卡瓦略曾在复旦大学金砖国家研究中心做访问学者，近距离地观察过中国的民主实践。他认为，中国的民主渠道旨在不断了解“人民想要什么”和“政府需要做什么”，希望更多地听取人民的意见并监督措施的落实，以满足人民需求。

在金华市武义县履坦镇“民生议事堂”观摩基层协商的经历，给乌干达发展观察中心研究员乔治·穆西梅留下深刻印象：“普通百姓的声音都得到了倾听，我想这就是中国为什么能够消除绝对贫困，并在发展过程中做到不落下任何一个人。”

“全过程人民民主是中国政治发展实践中逐步形成的一套特色体系。它的发展根植于以人民为中心的发展思想，契合了中国式现代化发展的实际需要，不断调整适应来解决中国经济社会遇到的新挑战。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈特别提到，在每年召开的中国全国两会上，民众关注的议题得到聚焦和讨论，政府在代表委员的建议和监督下展开调研解决。“这展现了中国民主发展的活力与对中国经济社会发展的重要促进作用，切实体现了以人民为中心的发展思想。”

“让人民成为这个过程的一部分”

中国基于本国国情发展全过程人民民主，既有着鲜明的中国特色，也体现了全人类对民主的共同追求；既推动了本国发展和民族复兴，也丰富了人类政治文明形态。在推进中国式现代化的进程中，中国坚持发展全过程人民民主，对于人类民主事业发展具有重要意义。

津巴布韦执政党津民盟新闻宣传书记、前驻华大使穆茨万古瓦曾走访过中国29个省区市，对中国的国家治理能力印象深刻。“中国坚持和发展全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，确保把每一项任务落到实处，践行让改革发展成果更多更公平惠及全体人民的承诺。中国的这些治国理政经验极具启示意义。”

“不同国家拥有不同的政治制度，使得实现民主的形式多种多样。”希腊前外长乔治·卡特鲁加洛斯表示，中国全过程人民民主将民主贯穿于国家政治生活的各领域、各方面、各环节。近年来的调查结果显示，中国民众对本国政治制度和政府表现保持较高满意度，这展现了中国有关政策的成功。

博茨瓦纳酋长院主席普索·哈博罗内说，民主制度因国家而异，但“一国采用的任何制度都必须有利于人民”，中国全过程人民民主的一个显著特征是以人民为中心，“让人民成为这个过程的一部分，让他们从这个过程中受益，并推动国家前进”。

埃及苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑·拉杰布表示，新中国成立75年来，中国不断探索，找到了符合本国国情的民主发展道路。中国特色社会主义民主符合中国国情，在保障人民民主权利的同时，实现了政治稳定、社会和谐、国家治理效能不断提升。“中国的民主实践为当今时代的民主发展提供重要启示。中国经验充分表明，实现民主应该因地制宜，各国应该相互学习借鉴。通过平等交流，各国可以更好地解决自身发展面临的问题，形成促进全球民主事业发展的共识，推动实现全人类共同价值。”

（本报记者黄培昭、程是颉、禹丽敏、时元皓参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)