新华社北京10月2日电 综合新华社驻外记者报道：以色列国防军2日说，8名以色列军人在与黎巴嫩真主党作战时身亡。这是以军在黎南部开展地面行动以来报告首批战亡人员。伊朗原子能组织主席伊斯拉米2日说，伊朗武装部队已作好应对以色列袭击伊朗核设施的准备。

以军2日发表两份声明，先是宣布一支以军突击队的队长在黎南部一个村庄与真主党作战时身亡，后宣布另外7名军人在黎南部与真主党3次交火事件中死亡。两份声明没有公布作战细节。

黎巴嫩军方消息人士2日对新华社记者说，真主党当日上午与以军在黎南部边境地区发生激烈交火。一支大约40人的以军突击队试图在无人机掩护下进入黎边境小镇阿戴萨的东部。该突击队从以北部米斯加夫阿姆越过边界铁丝网，向黎境内推进约150米，随后遭到真主党拉德万部队的伏击。

真主党当天早些时候表示，真主党武装人员当日凌晨同试图渗透到阿戴萨的以军地面部队发生交火，给以军造成人员损失，并迫使以军撤退。这是自以军1日宣布对真主党目标发动地面打击以来，真主党首次证实有交火发生。

伊朗1日晚对以色列发动大规模弹道导弹袭击，以色列称此次袭击越过红线，表示要让伊朗付出代价。美国阿克西奥斯新闻网站2日援引以色列官员的话报道，以色列报复行动的“所有选项都将摆在桌面上”，包括打击伊朗的核设施。

在以色列威胁将伊朗核设施作为攻击目标后，伊朗学生通讯社援引伊斯拉米的话报道，伊朗武装部队已做好应对准备。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台2日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊当天发表讲话说，结束中东战事的唯一途径是美国停止作恶。伊朗总统佩泽希齐扬当天发表讲话说，伊朗武装部队1日晚的行动证明，以色列的“铁穹”防空系统“比玻璃还脆弱”，如果以色列再作出错误举动，将得到更严厉的回应。

据塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日表示，中东局势朝着更加令人不安的方向发展，俄方谴责针对平民的袭击，呼吁中东地区冲突各方保持克制。他还说，美国仍在无条件地向以色列提供武器供应、财政援助和军事技术等支持。

法国外交部2日发表声明说，法国已动用其在中东地区的军事力量参与应对来自伊朗的威胁，同时呼吁以色列尽快停止在黎巴嫩的军事行动，真主党应停止袭击以色列及其民众。

埃及总理马德布利2日发表声明说，埃及谴责以色列造成黎巴嫩南部局势升级的行为。以色列单方面的行动正在将中东地区推向更危险境地，可能导致全面地区战争，给整个地区的安全蒙上阴影。

联合国秘书长古特雷斯1日表示，他对黎巴嫩冲突升级极为担忧，呼吁立即在黎巴嫩停火。以色列外交部长卡茨2日在社交媒体上宣布古特雷斯为“不受（以色列）欢迎的人”，并禁止他入境以色列。

荷兰外交部1日宣布，鉴于黎巴嫩安全形势恶化，荷兰政府将在未来几天内协助数百名滞留在黎巴嫩的本国公民撤离。

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