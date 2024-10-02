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以军与黎巴嫩真主党在黎南部边境发生激烈交火

2024年10月02日17:37 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特10月2日电（记者李军 程帅朋）据黎巴嫩军方消息人士2日透露，黎巴嫩真主党当日上午与以色列国防军在黎南部边境地区发生激烈交火，战斗使用了多种武器。该消息人士没有透露双方伤亡情况。

一名不愿公开姓名的黎军方消息人士告诉新华社记者，一支大约40人的以军突击队试图在无人机掩护下进入黎巴嫩边境小镇阿戴萨的东部，该突击队从以色列北部米斯加夫阿姆越过带刺的边界铁丝网，向黎巴嫩境内推进了约150米，随后遭到了真主党拉德万部队的伏击。

消息人士指出，双方发生了激烈交火，使用了机枪、火箭推进榴弹和手榴弹。以军出动了多辆梅卡瓦坦克和攻击直升机，对冲突地区进行了猛烈轰炸，以协助其部队从冲突中心撤离。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。今年9月17日黎巴嫩发生通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。连日来，以色列猛烈空袭黎首都贝鲁特南郊等地，真主党领导人纳斯鲁拉9月27日在空袭中丧生。

(责编：王静、牛镛)

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