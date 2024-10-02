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中国驻德国使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年10月02日15:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林10月2日电 （记者刘赫、郭梓云）10月1日，中国驻德国使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。驻德国大使邓洪波发表讲话，德外交部国务秘书巴格尔致辞。德前总理施罗德等各界代表和友人、外国驻德使节以及在德中资机构、华侨华人、留学生代表等500多人出席。

驻德国大使邓洪波发表讲话。人民网记者 刘赫摄

驻德国大使邓洪波发表讲话。人民网记者 刘赫摄

邓大使回顾了新中国成立75年来特别是进入新时代以来所取得的举世瞩目的伟大成就，强调75年后的今天，中国已踏上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程。新时代的中国，将继续为全球经济增长开辟新空间，为各国民生福祉作出新贡献，为世界和平稳定展现新担当。

邓大使积极评价中德关系并表示，中德建立全方位战略伙伴关系10年来，在两国领导人战略引领下，双边关系保持稳健发展，为促进中欧关系和世界繁荣稳定发挥了重要作用。双方应继续秉持相互尊重、平等相待、合作共赢精神，共同推动两国关系不断取得更大发展。

巴格尔热烈祝贺新中国成立75周年，表示愿同中方一道继续为深化两国关系、增进两国友谊作出更大贡献。

招待会现场气氛热烈友好，来宾纷纷驻足观看庆祝中华人民共和国成立75周年主题图片展，高度评价中国发展取得的辉煌成就。音乐艺术家现场演奏的中德知名曲目赢得来宾阵阵掌声。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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