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伊朗警告或“猛烈打击”美国在中东驻军

2024年10月02日15:23 | 来源：新华网
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新华社北京10月2日电 伊朗10月1日对以色列发动大规模导弹袭击后警告说，如果美国等以色列盟友帮助以方报复，其在中东地区的驻军和利益将受到伊方“猛烈打击”。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗武装部队总参谋部声明报道：“如果美国等支持以色列的国家发动直接干涉、侵犯伊朗，它们在中东的基地和利益将面临伊朗武装力量部队猛烈打击。”

声明说，伊朗无意与以色列开战，但会行使自卫权。

10月1日，以军防空系统拦截的发射物从耶路撒冷上空飞过。新华社记者陈君清摄

伊朗伊斯兰革命卫队1日发表声明说，伊朗当晚向以色列发射大量弹道导弹，以报复以色列近期的一系列行为。以色列军方说，伊朗发射超过180枚弹道导弹。

据美国国家安全委员会1日消息，美总统约瑟夫·拜登已下令美军协助以色列防御伊朗袭击，并击落针对以色列的导弹。美国防部发言人帕特·赖德1日说，伊朗向以色列发射近200枚弹道导弹，多数在空中被以方防空系统拦截，但也造成“轻微损失”。

赖德说，部署在地中海水域的两艘美国军舰发射十多枚防空导弹，帮助以色列拦截伊朗导弹，但不清楚是否击中目标。美国防部长劳埃德·奥斯汀已与以色列防长约亚夫·加兰特通话，强调美方将继续坚定支持以色列防卫。

英国国防大臣约翰·希利说，英军“在防止中东局势进一步升级中发挥了作用”，但他没有披露英军具体行动。

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐2日在社交媒体上表示，伊朗的军事行动已经结束，如果以方采取报复行动，伊朗的反应将会更加“猛烈和有力”。（惠晓霜）

(责编：苏缨翔、崔越)

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