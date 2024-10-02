新华社北京10月2日电 题：“在中国，我们看到信心”——海外投资者持续看好中国市场

新华社记者马悦然 邓茜

近期，随着一系列增量政策落地，中国市场信心持续提振，海外投资者纷纷表示正在或将加码投资中国市场。在全球经济复苏乏力、贸易关系紧张、地缘冲突加剧等诸多风险挑战并存的背景下，中国加大政策支持力度，营商环境持续优化，经济韧性不断增强，受到投资者普遍认可。国际金融、产业界人士表示，对中国市场发展前景充满信心。

“看多中国” 投资机遇凸显

面对复杂严峻的国内外环境，中国经济运行总体平稳、稳中有进。中国政府正有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性。一系列举措有力提振市场信心，并令中国资本市场成为全球关注的焦点。

华尔街对冲基金创始人戴维·泰珀表示，准备追加购买与中国相关的股票。“我们持有的时间更长，中国股票也更多。”他表示，中国股市估值仍然较低。

彭博社报道，以在美上市中国股票为主要样本的纳斯达克中国金龙指数9月26日在纽约交易时段一度上涨13%，创下两年半以来最大涨幅。这一指数在26日当周的5个交易日累计上涨超过20%。

国际投行高盛集团、摩根士丹利分析师均认为，横向比较，中国股市在全球市场仍属于价值洼地，中国股票在全球投资组合中的权重将逐步上升。

摩根大通资产管理公司表示，中国股市市盈率偏低，具有投资价值。瑞士SPI资产管理公司高管斯蒂芬·英尼斯表示，中国正在加大力度支持经济增长，这有效提振了投资者信心。

“投资中国” 市场潜力彰显

不少跨国企业认为，中国经济充满韧性，市场潜力巨大，营商环境不断优化，让投资者投下更多“信心票”。

德国拜耳集团首席执行官比尔·安德森表示，集团看到了中国市场的巨大潜力，对中国经济长期发展充满信心。中国政府正进一步推动释放市场潜力，包括吸引外资、扩大消费和推动绿色发展等相关措施。

“毫无疑问，中国拥有巨大的消费市场，但其价值远不止于此。”德国博西家电集团董事会成员兼首席销售与服务官鲁道夫·克勒切尔说，中国是创新的驱动者，在中国学习到的经验也为外国企业在其他市场发展带来巨大竞争优势。

博西家电已深耕中国市场30年。回顾过往，克勒切尔表示，中国向来注重长期目标和可持续发展。他深信中国市场的潜力，相信企业未来还将继续在中国取得更大发展。

“特别是在工业自动化领域，中国是我们最大的市场。”法国施耐德电气全球执行副总裁芭芭拉·弗赖表示，“中国以更为开放的态度鼓励创新，这为我们的业务中带来新的驱动力，创造了很多机会。”

跨国企业投资中国，还看重投资落地的效率。

“中国在投资落实和扩大生产能力方面行动迅速。”德国博世集团董事会主席斯特凡·哈通表示，“我们在中国的投资力度不断加大，正紧锣密鼓筹备新能源汽车关键零部件工厂，预计近期将投入使用，这是过去几个月投资成果的体现。”

“创新中国” 仍是投资热土

截至今年上半年，中国已累计培育专精特新中小企业超过14万家，其中专精特新“小巨人”企业达到1.2万家。数以千万计的中小企业活跃在中国经济的“毛细血管”，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。

曾在中国有8年经商经验的前英国度假公寓短租网站HouseTrip创始人阿尔诺·贝特朗表示，中国正处于经济转型期，正努力成为创新和科技方面的强国，向价值链上游迈进。

土耳其实业银行金融分析师桑特·马努基扬表示，初创企业发展过程普遍面临较高的不确定性，这是全世界都会遇到的挑战。“中国仍是全球投资的热土，中国初创企业依托国内市场活力展现出非凡韧性。”

美国硅谷知名孵化器“创始人空间”公司首席执行官、天使投资人史蒂夫·霍夫曼表示，创业公司的融资是周期性的，风险投资本质上是一项高风险、高回报的业务。在目前全球风投偏向收缩周期的情况下，在中国仍然可以看到投资者的信心，“创业公司不断获得资金支持”。

(责编：苏缨翔、崔越)