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中国常驻联合国代表团举行招待会庆祝中华人民共和国成立75周年

2024年10月02日14:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽约10月2日电 （记者李志伟）当地时间10月1日晚，中国常驻联合国代表团举行招待会，庆祝中华人民共和国成立75周年。中国常驻联合国代表傅聪大使，常驻联合国副代表戴兵大使、耿爽大使，同联合国秘书处高官、各国常驻联合国代表、各界友人等300多人欢聚一堂，共庆共和国华诞。

第七十九届联大主席菲勒蒙、秘书长办公厅主任拉特雷、联合国经社事务副秘书长李军华、大会事务副秘书长阿比连、外勤支助副秘书长哈雷、联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯、联合国特殊处境国家办公室高级代表法蒂玛、联合国开发计划署署长施泰纳、副署长徐浩良，多位助理秘书长，安理会轮值主席瑞士常驻代表，“77国集团和中国”轮值主席乌干达常驻代表，俄罗斯、美国、英国、法国、巴基斯坦、越南、朝鲜、日本、韩国、印尼、巴西、以色列、厄瓜多尔等100多国常驻代表、临时代办、副代表和高级外交官，在联合国工作的中国籍职员代表、媒体记者、智库学者及各界友人出席招待会。

招待会在雄壮的《义勇军进行曲》中拉开帷幕。傅聪在致辞中表示，75年栉风沐雨，在中国共产党领导下，中国人民携手同心，砥砺前行，国家建设和经济社会发展取得了举世瞩目的成就。我愿用四个关键词来表达我的感受。第一个词是奋斗。75年弹指一挥间，中华民族经历了从站起来、富起来，再到强起来的伟大历史飞跃。第二个词是创新。作为全球经济增长的重要引擎，中国对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%，主要的动能之一就是创新。第三个词是开放。我们深入开展共建“一带一路”国际合作，搭建各类平台，同各国共享中国发展机遇。第四个词是担当。面对国际风云变幻，中国始终坚定维护联合国宪章宗旨和原则，积极参与全球治理体系改革和建设。

傅聪强调，国际形势越是严峻复杂，越要坚持真正的多边主义，越要支持联合国在国际事务和全球治理中发挥核心作用。这正是中国外交坚守的重要原则。习近平主席提出了构建人类命运共同体、共建“一带一路”和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，我们愿同世界各国深化合作，团结在联合国的旗帜下，携手建设平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同开创更加美好的未来。

当地时间10月1日晚，中国常驻联合国代表团举行招待会，庆祝中华人民共和国成立75周年。中国常驻联合国代表傅聪大使发表致辞。人民网记者 李志伟摄

当地时间10月1日晚，中国常驻联合国代表团举行招待会，庆祝中华人民共和国成立75周年。中国常驻联合国代表傅聪大使发表致辞。人民网记者 李志伟摄

联大主席菲勒蒙在招待会现场接受采访，他向中国政府和人民致以节日祝贺，表示中国的发展成就令人惊叹，是发展中国家的榜样，期待中国继续与发展中国家深化合作，相信这将使发展中国家乃至整个世界受益。

联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯表示，中国各领域发展取得斐然成就，同时为维护世界和平与稳定发挥着关键作用。中国坚定支持联合国和多边主义，我们将围绕全球文明倡议同中方积极开展合作。

联合国南南合作办公室主任阿尔哈提卜表示，中国在南南合作方面发挥巨大作用，中非合作论坛北京峰会成功举行，将使更多最不发达国家和内陆国家获益，期待中国取得更大成功。

联大主席菲勒蒙在招待会现场接受媒体采访，他向中国政府和人民致以节日祝贺，表示中国的发展成就令人惊叹。人民网记者 李志伟摄

联大主席菲勒蒙在招待会现场接受媒体采访，他向中国政府和人民致以节日祝贺，表示中国的发展成就令人惊叹。人民网记者 李志伟摄

美国、俄罗斯、埃及、马耳他等国常驻代表在接受采访时，祝贺中华人民共和国成立75周年，表示愿与中方继续在联合国平台加强合作。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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