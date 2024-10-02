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中国驻美国大使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年10月02日12:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿10月1日电 （记者李志伟）当地时间9月30日晚，中国驻美国大使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。中国驻美国大使谢锋发表致辞，美国务院亚太事务助卿康达、白宫国安会中国事务高级主任贝莎兰等700多名中美各界人士出席。

当地时间9月30日晚，中国驻美国大使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。700多名中美各界人士出席。图为出席活动的嘉宾合影。人民网记者 李志伟摄

当地时间9月30日晚，中国驻美国大使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。700多名中美各界人士出席。图为出席活动的嘉宾合影。人民网记者 李志伟摄

谢锋指出，75年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民创造了当惊世界殊的人间奇迹，绘就了中国式现代化的恢弘画卷。特别是中共十八大以来，在习近平主席掌舵领航下，中国解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，实现了第一个百年奋斗目标，把一个个不可能变成一定能，昂首阔步走在全面建设社会主义现代化国家的新征程上。

谢锋强调，面对乱云飞渡的世界，中国坚持开放发展，继续做世界经济增长的主引擎；坚持创新发展，继续做全球科技进步的推动者；坚持绿色发展，继续做全球气候治理的行动派；坚持和平发展，继续做动荡不安世界的稳定器。

谢锋表示，今年也是中美建交45周年，中美关系又一次站在新的历史起点上。关键是把准时代脉搏，汲取历史经验教训，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。习近平主席提出相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，既是中美关系风雨历程的深刻总结，也是新时期大国相处的正确方向。

中国驻美国大使谢锋发表致辞。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋发表致辞。人民网记者 李志伟摄

巴尔的摩交响乐团现场表演了《我和我的祖国》《今夜无人入睡》等中外名曲。来宾们还共同观看了《让“旧金山愿景”照进现实》主题视频。

中美音乐家现场演奏《我和我的祖国》等名曲。人民网记者 李志伟摄

中美音乐家现场演奏《我和我的祖国》等名曲。人民网记者 李志伟摄

(责编：苏缨翔、吴成良)

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