人民网曼谷9月30日电 （记者刘慧）当地时间9月30日，中国职业教育第一所海外应用技术大学——柬华应用科技大学在金边举行“携手同行，共谱华章”活动。柬埔寨教育青年体育部国务秘书翁隆尼、中国驻柬埔寨大使馆公使衔参赞赵海燕等出席活动并致辞。

翁隆尼表示，柬华应用科技大学以技术技能为纽带，助力培养高素质国际化技术技能人才，为柬中合作发展提供可持续动力。希望柬华应用科技大学能够继续发挥柬中民心相通的桥梁和平台作用，谱写柬中人文交流新篇章，为柬中“铁杆”情谊赋予新内涵，共同推动柬中友好事业薪火相传。

赵海燕表示，教育交流合作既是中柬两国人文交流的重要组成部分，也是双方加强战略对接的优先方向，面临发展的重要契机。希望柬华应用科技大学把握机遇，趁势而为，培养更多应用型人才，为深化中柬教育合作，加强两国人文交流贡献更多力量。

观众们在体验剪纸制作。Sem Sophea摄

观众们在体验画扇。Sem Sophea摄

活动中，柬华应用科技大学师生表演了书画、民族舞蹈等，赢得了现场观众的热烈掌声。丰富多彩的游园会也吸引了大量观众参与。非遗手工拓印、木活字印刷唐诗、非遗漆扇制作、剪纸制作等传统手工艺让每位参与者在实践中感受到中华传统文化的魅力。

(责编：苏缨翔、吴成良)