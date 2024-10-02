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庆祝中华人民共和国成立75周年暨第七届中韩青少年儿童才艺表演大会举行

2024年10月02日12:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔9月30日电 （记者莽九晨）由中韩子女教育协会、中韩多文化交流协会、在韩中国语教育协会联合举办的庆祝中华人民共和国成立75周年暨第七届中韩青少年儿童才艺表演大会29日在韩国仁川市举行，在韩华侨华人及子女700余人参加，中国驻韩国大使馆临时代办方坤应邀出席。

方坤发表致辞表示，中华文化是中华民族的精神支柱，也是海外华侨华人独特的文化基因。期待在韩华侨华人继续发挥桥梁纽带作用，肩负起传承中华传统文化和促进中韩文化交流的使命。方坤鼓励侨界教育类协会加强协作，激发侨胞子女学习、传承、传播中华文化的兴趣，助力华裔新生代未来发展。

图为诗朗诵节目《万疆》。中韩子女教育协会供图

图为诗朗诵节目《万疆》。中韩子女教育协会供图

图为活动现场合影。中韩子女教育协会供图

图为活动现场合影。中韩子女教育协会供图

主办方负责人分别致辞，盛赞新中国成立75周年来的发展成就，表示将继续通过丰富多彩的活动，帮助在韩华侨华人子女增强中华文化认同，助力中韩文化交流。

表演大会节目形式多样、精彩纷呈，既有传统乐器演奏、童声合唱、诗朗诵、快板、武术等，还包括戏曲舞蹈、中韩器乐合奏、武术操等新节目形式。最后，大会在全体演员合唱《我和我的祖国》的歌声中成功落幕。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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