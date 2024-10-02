人民网旧金山10月1日电 （记者邓圩）当地时间10月1日中午11时15分，旧金山市阳光灿烂、和风吹拂，在旧金山市政商界代表、社区领袖和市民的见证下，中国驻旧金山总领事张建敏和旧金山市长伦敦·布理徳一起在旧金山市政厅阳台升起中华人民共和国国旗。布理徳同时宣布，2024年10月1日为旧金山“中美友谊与传统日”。

当地时间10月1日，旧金山市长伦敦·布理徳（右6）和中国驻旧金山总领事张建敏（右5）一起在旧金山市政厅升起中华人民共和国国旗。李鑫江摄

升旗仪式之后，布理徳在庆典活动中致辞表达了对中国的热爱之情。她高度评价旧金山与上海45年的姐妹城市友情给中美关系带来的稳定沟通与合作渠道作用，同时十分高兴地向大家分享她今年成功访华建立了新的桥梁纽带与合作，旧金山与广州和深圳也建立了友好城市关系。布理徳表示，旧金山与中国的合作关系正进入新阶段。而令旧金山市民兴奋不已的是，布理徳告诉大家，旧金山已经准备就绪，中美之间已经达成协议，“大熊猫明年真的要来旧金山了！”

活动现场，布理徳市长向张建敏总领事颁发贺状，宣布2024年10月1日为旧金山“中美友谊与传统日“。李鑫江摄

张建敏在活动现场感谢了旧金山市政府及各界来宾一起庆祝中华人民共和国成立75周年。

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