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俄勒冈中国理事会举行成立20周年纪念活动

2024年10月02日11:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网波特兰10月1日电 （记者邓圩）“合作交流是中美关系发展的关键。”当地时间9月30日，俄勒冈中国理事会举行成立20周年纪念活动，俄勒冈州参议员迈克尔·登布罗在活动致辞并表示，文化之间的交流、学生之间的交流以及企业之间的合作是世界发展的关键，也是俄勒冈中国理事会的目标。

俄勒冈中国理事会成员在纪念活动合影。主办方提供

俄勒冈中国理事会成员在纪念活动合影。主办方提供

俄勒冈州中国理事会副主席夏洛特·克里斯滕森介绍了理事会在过去20年中，促进俄勒冈州与中国在多领域的友好合作和人文交流的成就。她表示，俄勒冈中国理事会长期致力于推动中美地方政府、文化、教育机构和企业之间的合作，并将继续为促进中美两国人民交流和友谊贡献力量。

俄勒冈州参议员迈克尔·登布罗、克拉克马斯郡议员玛莎·施拉德、前俄勒冈州上诉法院大法官雷克斯·阿姆斯特朗、俄勒冈州中国理事会成员，及俄州各界友好人士出席活动，并积极分享了为俄勒冈中国理事会服务，为促进中美省州合作发展的故事。大家一致认为，民间交流对促进俄勒冈与中国之间的友好关系非常重要。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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