人民网阿斯塔纳9月30日电 （记者李强）9月28日，为庆祝中华人民共和国成立75周年，纪念孔子学院品牌创立20周年，由阿里·法拉比哈萨克国立大学孔子学院主办的“音乐是我们共同的语言”中文歌曲大赛在阿拉木图圆满落幕。阿拉木图地区参赛机构负责人、大中小学师生及家长代表、留学生代表、部分中资企业代表 300 余人参加，现场气氛热烈，精彩纷呈。

中国驻阿拉木图总领事馆教育领事黄晓敏对本次大赛给予了高度评价，强调了中文学习在促进中哈文化交流中的重要作用。她指出，中华人民共和国成立75年来，取得了举世瞩目的发展成就，为世界和平与发展作出了重要贡献。孔子学院作为推动中外文化交流的重要平台，自成立以来，已遍布全球多个国家和地区，为增进各国人民之间的了解和友谊搭建了桥梁。兰州大学和阿里·法拉比哈萨克国立大学分别以其悠久的历史和卓越的学术成就，为中哈两国的教育事业和人才培养作出了杰出贡献。

阿里·法拉比哈萨克国立大学副校长苏阿太·萨比特发表了热情洋溢的致辞。他向与会中方人员表示节日的问候，祝贺中华人民共和国成立75周年。谈到哈中之间的教育交流，他指出，目前有一千余名中国学生就读于该校各个学院。与兰州大学合作共建的孔子学院已成功开展了近20年的工作。孔院的品牌活动“中文歌曲大赛”在阿拉木图举办已有十年，成为哈萨克斯坦青少年学习汉语、了解中国、交流思想、增进友谊的重要平台，不仅为学生们提供了展示自我的平台，也进一步加深了两国人民之间的友谊。他进一步表示：“我校有意进一步深化与中国大学的合作关系。”

大赛分为教师组和学生组，经过激烈的预赛和决赛角逐，23名学生、10 名教师以及10 名指导教师脱颖而出，获得各类奖项。获奖者们在领奖时激动不已，他们表示这次比赛不仅提升了自己的语言能力，更让他们对中国的传统与现代文化有了更深的认识。获奖选手库拉来同学说：“通过这次比赛，我不仅学会了更多的中文歌曲，还了解到了许多背后的故事和文化内涵。”本土教师贾娜尔则表示：“这样的活动对于提高学生的中文水平和理解中国文化非常有帮助，我希望未来能有更多这样的机会。”

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