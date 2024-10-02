人民网曼谷10月1日电 （记者张矜若、杨一）9月29日，由泰国华人青年商会、泰国闽商商会、泰国山东总商会、泰国苏商总会、泰国贵州商会联合主办，泰国龙餐集团、泰国星晨巨浪策划有限公司联合承办，龙麻辣火锅、钓鱼台国宾酒特别赞助的“盛世篇章，喜迎华诞——泰国华侨华人青年庆祝中华人民共和国成立75周年”主题晚宴在曼谷RCA龙麻辣火锅城隆重举行。

泰国前外交部副部长多鹏，中国驻泰国大使馆一等秘书张龙、领事石锋，泰国警察总署特别顾问兼副总督察长素拉蓬以及在泰华人青年企业家代表约150人欢聚一堂，共庆中华人民共和国成立75周年。

多鹏在致辞中表示，泰中两国不仅在经济上互利共赢，在文化、教育、科技等方面的交流也日益加深。泰国华侨华人始终是推动泰中友好关系发展的重要纽带，在各个领域的贡献有目共睹。

张龙表示，泰国华人青年商会自成立以来，积极发挥了联结中国与泰国经贸文化交流的桥梁作用。特别是近年来，青商会紧跟时代步伐，积极适应中泰两国经济合作的新形势，在双边投资、贸易往来以及科技创新等领域作出了重要贡献。

素拉蓬表示，非常荣幸受邀参与青商会主办发起的庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚宴，祝愿中华人民共和国继续繁荣昌盛，泰中友谊永续长存。

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