人民网内罗毕10月1日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：当地时间10月1日上午，中土东非有限公司承建的坦桑尼亚桑给巴尔100公里市政道路升级改造项目施工现场机械轰隆，一片繁忙。随着吊车挂钩的摘取，项目一号立交桥首片预制Y型梁成功架设，标志着桑给巴尔史上首座立交桥进入架梁施工阶段。

施工现场。中土东非有限公司供图

据该公司介绍，该立交桥是项目重要施工内容，位于桑给巴尔城区2号路的进出城主干道交汇处。立交桥长度72米，设计为4跨单层立交桥，每跨18米，桥体上部结构采用预制Y梁，先简支后连续结构。

记者了解到，自进场以来，该公司努力克服现场作业场地受限、既有道路交通繁忙等不利因素，提前筹划，编制详细的架梁施工方案。施工前对架梁施工等人员进行安全技术交底及专项培训，明确各项安全卡控要点，有效确保架梁施工安全顺利实施。

据悉，100公里市政道路升级改造项目是桑给巴尔历史上最大的公路项目，建成后将进一步促进桑给巴尔道路设施联通，极大缓解城区交通拥堵问题，改善城市面貌，促进桑给巴尔旅游业和贸易的蓬勃发展。

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