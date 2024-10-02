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节日在战位丨维和官兵坚守在海外

2024年10月02日11:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕10月1日电 （记者黄炜鑫，通讯员王军杰）南苏丹瓦乌消息：国庆节来临之际，在距离祖国万里之遥的非洲大地，我维和部队官兵仍然坚守在战位上，在异国他乡忠实履行维护世界和平的神圣使命。

维和官兵坚守战位。王军杰摄

维和官兵坚守战位。王军杰摄

国庆节假日期间，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队以营区遭受武装冲突波及为背景想定，组织全要素应急防卫演练。

应急处突分队出动。王军杰摄

应急处突分队出动。王军杰摄

接到处突命令后，作战执勤室迅速调整战备等级，步战车迅速出动。维和官兵按照处突预案，果断准确处置各种情况，有效完成了各要点警戒防卫任务。

正在进行战备演练。王军杰摄

正在进行战备演练。王军杰摄

维和官兵快速占领有利位置进行瞭望观察，应急处突小组按照现地情况灵活运用战术队形，对重要目标防卫等内容进行演练。

正在进行战备演练。秦贵君摄

正在进行战备演练。秦贵君摄

维和官兵身处海外，时刻面临着任务区动荡的安全形势，这对每一名维和官兵的战备意识、应急处突能力都提出了更高要求。

战备演练应急出动。王军杰摄

战备演练应急出动。王军杰摄

通过在节日期间开展应急演练，部队战备意识进一步强化，处突能力进一步提升，确保官兵能够高效顺利遂行维和任务。

防暴处突应急拉动。邓原淘摄

防暴处突应急拉动。邓原淘摄

在遂行各类联合国授权任务的同时，维和工兵分队官兵们紧贴任务实际，常态化做好战备执勤。

维和官兵正在执勤。孙千摄

维和官兵正在执勤。孙千摄

他们坚持放假不放制度的战备意识，持续坚守在海外维和任务区的战位上，截至目前，该维和工兵分队已经在海外任务区执行维和任务将近300天。

维和官兵正在执勤。孙千摄

维和官兵正在执勤。孙千摄

他们先后完成了主补给线道路修复、机场设施修缮、联合国办公设施搭建、人道主义援助等各类维和任务，有力彰显了大国形象，受到联南苏团官员和当地政府高度赞誉。

维和官兵正在执勤。王军杰摄

维和官兵正在执勤。王军杰摄

(责编：苏缨翔、吴成良)

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