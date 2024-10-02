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硅谷华侨华人举行庆祝中华人民共和国成立75周年活动

2024年10月02日11:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山9月30日电 （记者邓圩）当地时间9月29日，美国硅谷地标性建筑Flintstone House（摩登原始人别墅），20面中美两国国旗迎风飘扬，“我爱我的祖国”歌声响起，整座房屋洋溢着喜庆与温情的氛围。为庆祝中华人民共和国成立75周年，美国著名侨界领袖方李邦琴女士在她的家中与来自硅谷各界的华侨华人代表共同庆祝这一特殊的日子。中国驻旧金山总领事馆副总领事宋国选及领侨处负责人王一鸣等出席活动，与侨胞们共度佳节。

活动现场，方李邦琴女士、华侨华人代表和驻旧金山总领馆来宾一起，热情参与绘制中美两国国旗和象征祖国的天安门活动。“希望各位继续发挥桥梁纽带作用，继续推动中美关系稳下来，好起来，向前走。”中国驻旧金山副总领事宋国选在致辞时感谢以方李邦琴女士为代表的各界华侨华人对中美关系作出的贡献。他说，加州旧金山一直在领跑中美友好，双方各层级交往活跃，这些都离不开在座各位的贡献。希望两个国家相向而行，在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上，推动两国关系持续健康发展。

前来参加活动的北加州索诺玛市议员丁俊辉一边参与绘制中国国旗的活动，一边告诉记者，他肩负着传承中华文化、促进中美合作的责任与使命。

活动中，各界华侨华人齐声高唱中美两国国歌，以及《我和我的祖国》等歌曲。宋国选副总领事带领大家合唱了《大中国》，歌声中大家深情唱道：“我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错……”歌声将活动气氛推向高潮。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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