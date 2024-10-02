人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第五届肯尼亚华侨华人中资企业篮球赛闭幕

2024年10月02日10:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网内罗毕9月30日电 （记者黄炜鑫）当地时间9月29日，第五届“标准银行杯”肯尼亚华侨华人中资企业篮球赛在首都内罗毕莫伊国际体育中心落下帷幕。篮球赛由肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会主办，肯尼亚中国经贸协会、肯尼亚中国青年联合总会协办，标准银行独家冠名赞助，共吸引来自驻肯中资企业和肯尼亚华侨华人团体的11支球队参加比赛。

比赛现场。主办方供图

比赛现场。主办方供图

本届篮球赛于9月14日开幕。经过三个周末的激烈角逐，来自肯尼亚华侨华人团体的杰出华非队问鼎冠军，来自驻肯中资企业的中国中铁队、中国航天浙江城建联队分获亚军季军，最佳女投手来自中国中铁队。

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

中国驻肯尼亚大使馆公参张执中致辞表示，值此国庆佳节到来之际，这场激情四溢、充满活力的篮球赛体现了旅肯同胞积极向上的精神风貌，并借此献礼中华人民共和国成立75周年。

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

闭幕式上，“华联公益”与当地学校供餐公益组织“一杯乌基粥”（CUP OF UJI）签订长期爱心捐助备忘录，将为学校100个孩子提供免费早餐。肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮表示，将篮球赛与公益事业紧密结合，可以为社会带来更多的正能量，有助于树立巩固在肯华侨华人良好形象。

“华联公益”与当地学校供餐公益组织签订长期爱心捐助备忘录。主办方供图

“华联公益”与当地学校供餐公益组织签订长期爱心捐助备忘录。主办方供图

决赛前，由参赛队伍中优秀球员组成的篮球队还与肯尼亚标准银行篮球队进行了一场友谊明星赛。

友谊明星赛现场。主办方供图

友谊明星赛现场。主办方供图

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部