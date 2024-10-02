人民网内罗毕9月30日电 （记者黄炜鑫）当地时间9月29日，第五届“标准银行杯”肯尼亚华侨华人中资企业篮球赛在首都内罗毕莫伊国际体育中心落下帷幕。篮球赛由肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会主办，肯尼亚中国经贸协会、肯尼亚中国青年联合总会协办，标准银行独家冠名赞助，共吸引来自驻肯中资企业和肯尼亚华侨华人团体的11支球队参加比赛。

比赛现场。主办方供图

本届篮球赛于9月14日开幕。经过三个周末的激烈角逐，来自肯尼亚华侨华人团体的杰出华非队问鼎冠军，来自驻肯中资企业的中国中铁队、中国航天浙江城建联队分获亚军季军，最佳女投手来自中国中铁队。

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

中国驻肯尼亚大使馆公参张执中致辞表示，值此国庆佳节到来之际，这场激情四溢、充满活力的篮球赛体现了旅肯同胞积极向上的精神风貌，并借此献礼中华人民共和国成立75周年。

决赛现场。人民网记者 黄炜鑫摄

闭幕式上，“华联公益”与当地学校供餐公益组织“一杯乌基粥”（CUP OF UJI）签订长期爱心捐助备忘录，将为学校100个孩子提供免费早餐。肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮表示，将篮球赛与公益事业紧密结合，可以为社会带来更多的正能量，有助于树立巩固在肯华侨华人良好形象。

“华联公益”与当地学校供餐公益组织签订长期爱心捐助备忘录。主办方供图

决赛前，由参赛队伍中优秀球员组成的篮球队还与肯尼亚标准银行篮球队进行了一场友谊明星赛。

友谊明星赛现场。主办方供图

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