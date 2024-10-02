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中国驻阿尔及利亚使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年10月02日10:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔9月30日电 （记者郝瑞敏）当地时间9月29日晚，中国驻阿尔及利亚使馆在阿文化宫举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨李健大使离任招待会。阿邮政和电信部长塔里基，海关总局局长阿卜杜拉哈菲德少将，外交和海外侨民部礼宾总司长赫里夫，国防部对外关系与合作局局长阿拉维少将，国民议会阿中友好小组主席哈姆希，民族院外委会主席阿姆伦，青年高级理事会主席希达维，以及阿政府、议会、政党、媒体、智库、学者等各界人士，各国驻阿使节，在阿中资机构和华侨华人等约800人出席。

李健大使（左一）向阿政府代表赠送“中阿友好万古长青”书法作品 中国驻阿尔及利亚大使馆供图

李健大使（左一）向阿政府代表赠送“中阿友好万古长青”书法作品。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

李健大使在致辞中表示，2024年是历史上的特殊年份，大事要事接踵而至。2024年是中华人民共和国成立75周年，中国共产党领导下的新中国从一穷二白到全面小康，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。2024年是中国式现代化进程的里程碑，中国共产党二十届三中全会明确了进一步全面深化改革的方向，全方位开放将为中国和世界发展注入更充分的活力。2024年是新阿尔及利亚建设方向的再确认，阿已找到符合自身国情的现代化发展道路，中方愿同阿方共同落实中非携手推进现代化十大伙伴行动。2024年是人类社会何去何从的再定向，当前世界面临各类危机和挑战，中方愿同各方一道壮大世界爱好和平的力量，坚决遏制冲突扩大升级，坚守世界和平发展的最后防线。

李健表示，2024年还是驻阿使节的再出发。今年已有十余位驻阿使节离任转赴新的岗位，我将于不久后离任回国。在阿工作让我深刻感受到，各国外交官们都有着共同的使命与担当，我们要超越分歧，寻求共识，建立互信，尽最大努力去化解冲突，永远为对话与和解留下最大的机会之窗。我将一如既往心系中阿关系发展，希望大家继续支持使馆工作，推动中国同阿尔及利亚以及各国关系不断向前发展。李健大使并向阿政府和各界友人、驻阿使团、在阿中资企业、医疗队、华侨华人等给予使馆工作的宝贵支持表示衷心感谢，向阿政府代表赠送“中阿友好万古长青”书法作品。

招待会现场华灯溢彩、气氛热烈，来宾们纷纷祝贺中华人民共和国成立75周年，高度赞赏中国经济社会发展伟大成就，积极评价中阿合作取得的丰硕成果，并争相同李健大使合影，表达感谢与不舍。许多来宾在新中国成立75周年图片展和中阿建立全面战略伙伴关系10周年图片展前长久驻足观看，中秋月饼、兰州拉面等中国特色美食展台前排起长龙。阿共和国卫队军乐团现场演奏《歌唱祖国》《茉莉花》《阿尔及利亚我的爱》等中阿两国经典曲目。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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