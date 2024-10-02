人民网莫斯科9月30日电 （记者肖新新）莫斯科格林伍德会展中心9月30日举行开业仪式，中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯莫斯科州州长沃罗比约夫、诚通国际董事长孙伯辉出席仪式并为会展中心揭牌。

张汉晖在致辞中表示，我们即将迎来中华人民共和国成立75周年和中俄建交75周年。这75年的光辉历程，见证了中国共产党团结带领中国各族人民从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。75年来，中俄关系经历了时代变迁和国际风云的考验，如今两国关系已成为新型国际关系和相邻大国关系的典范。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在开业仪式上致辞。于子恒摄

张汉晖指出，诚通国际投资格林伍德园区项目15年来，充分发挥“筑巢引凤”平台集聚效应，各项工作成效显著。诚通国际很好地把握了中俄经贸合作的新形势、新机遇，高标准、高质量投资建设了格林伍德二期会展中心项目，努力将其打造成为中国汽车机电产品展销中心，丰富了格林伍德园区功能，为中国车企进得来、留得住、发展好提供了现代化的综合服务平台，为中俄汽车机电产业合作注入了新动能。希望诚通国际继续立足使命定位，将企业发展融入中俄合作大局，持续推动两国产业链、供应链高水平对接，促进两国汽车机电领域深化合作，持续为推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系贡献力量。

沃罗比约夫在致辞中表示，2023年，莫斯科州与中国贸易额为185亿美元，占俄罗斯对华贸易额的7%。该州与中国企业共同开发的基础设施对促进双边贸易合作发挥了重要作用，其中就包括2010年启动的莫斯科格林伍德国际贸易中心。莫斯科州重视与格林伍德的合作，中国汽车机电产品展销中心提供展览展示、汽车销售、零配件、培训、金融和法律支持等综合服务，将更好促进入驻企业发展。希望通过与格林伍德开展合作，吸引更多中国大型制造业企业来到莫斯科州。

莫斯科州州长沃罗比约夫在开业仪式上致辞。于子恒摄

孙伯辉在致辞中指出，诚通国际和格林伍德将以会展中心开业为新起点，以打造优秀“企业公民”为目标，创造更多就业岗位，促进当地经济社会发展，为入驻企业提供更加优质服务，为合作伙伴创造更多发展机遇，为中俄经贸合作不断贡献“诚通力量”。

张汉晖大使（左三）、沃罗比约夫州长（右一）、孙伯辉董事长（左二）为会展中心揭牌。于子恒摄

莫斯科格林伍德是诚通国际在俄投资运营的重点项目，已打造成为最大的中俄经贸合作公共服务平台。格林伍德二期会展中心项目是中俄投资合作委员会确定的重点项目之一，致力于打造中国汽车机电产业发展的循环生态圈、产业链“出海”综合服务平台和一站式供应链服务系统。

出席开业仪式的嘉宾参观会展中心。于子恒摄

(责编：苏缨翔、吴成良)