人民网罗马9月30日电 （记者谢亚宏）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间9月27日，一列动态检测车以时速200km的速度安全通过匈塞铁路诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察）维尔巴斯站，标志着匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段达到设计速度，开通运营已进入倒计时。

动态检测车在行驶中。中国铁路国际有限公司供图

动态检测是高铁开通运营前的重要环节，须对列车运行状态下的工程质量进行检查和确认，并通过列车运行试验对各系统进行综合测试。匈塞铁路诺苏段动态检测从9月23日开始，按照欧盟铁路互联互通技术规范（TSI）和塞尔维亚建设法规要求，由德铁系统技术公司（DBST）负责对整个系统进行验证性综合调试，检查验收线路安全运行状态。在前6天的检测中，检测列车以时速20Km逐级提速至80Km、160km、200km，动态检测车运行平稳，检测波形图满足要求，稳定性、平顺性、舒适性良好。

匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，设计最高时速200Km。贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）已于2022年3月19日开通，运营两年多来累计发送旅客超过900万人次，受到塞尔维亚政府和人民的广泛好评；诺苏段于2022年7月1日正式开工以来，中塞两国铁路建设者充分运用中国铁路先进技术装备和成熟施工经验，优化现场施工组织，强化安全质量控制，加速推进项目建设，目前总体工程进度进展顺利，有望于年内较合同工期提前一年开通运营。

匈塞铁路塞尔维亚境内段全线建成后，塞尔维亚首都贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将由现在的5个多小时缩短至70多分钟，将有力提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况，方便沿线民众出行，优化投资环境，促进经济社会发展，对深化中国与中东欧国家互利合作，打造中欧贸易国际大通道具有十分重要的意义。

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