人民网巴黎10月1日电 （记者何蒨）作为庆祝中法建交60周年系列活动之一，“中法文明互鉴学术对话会”于9月27日至28日在法国巴黎举行。本次活动由中国社会科学院文学研究所、中国艺术研究院、法国巴黎高等国立文献学院和巴黎高等师范学院联合主办，两国学者就文学与文化，历史、遗产与创新，文明互鉴，语言与艺术等主题进行了研讨。

研讨会开幕式上，法国巴黎高等国立文献学院院长米歇尔·布贝尼切克首先对两国学者、艺术家的到来表示欢迎。在致辞中，她表示：“人文学科是法中学术对话交流的重要领域，两国相关合作既覆盖经典课题，又延伸到数字时代的人文等新兴领域，对促进两国学术发展十分有益。”

中国艺术研究院院长周庆富在线上致辞中指出：“中法两国文化交流不仅增进了两国人民的了解和友谊，也为世界文化多样性作出了卓越贡献。两国学界都希望不断扩大交流，为两国文化发展和世界文明进步贡献智慧和力量。”

中国社会科学院文学研究所创新工程首席管理刘玉宏在致辞中指出：“中法都拥有悠久历史和深厚文化，长期以来相互欣赏、彼此吸引，不断深化人文交流，厚植人民友谊。面向未来，中法应进一步加强文明互鉴交流，为不同文明和谐共生树立典范。”

本次活动有来自中法两国近20家机构的约50名学者参加并发言，中国艺术研究院派出5名学者参会。

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